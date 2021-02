Deuda externa mexicana se elevó a un monto sin precedente

El endeudamiento externo de México se elevó a un monto sin precedente en el arranque del 2019, dentro de un contexto de preocupaciones y dudas por la disponibilidad de recursos para el financiamiento de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de presiones en la nota crediticia soberana y de Pemex.

El saldo de la deuda se elevó en 9 mil 519 millones de dólares tan solo en el primer trimestre del 2019, para alcanzar una cifra sin precedente de 456 mil 251 millones, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco de México.

El aumento en endeudamiento externo presenta claroscuros, al mismo tiempo que contribuye a prender algunos focos amarillos.

El principal catalizador del mayor endeudamiento fue la compra de extranjeros de papel de deuda emitido por el gobierno mexicano en el mercado local con un monto de 6 mil 715 millones de dólares, con lo que elevó su saldo a 115 mil 208 millones en el primer trimestre del 2019. El crecimiento de este tipo de recursos fue de 6.19 por ciento con relación a los últimos tres meses del año pasado.

La tenencia de extranjeros, de acuerdo a normas internacionales que sigue el Banco de México, en papeles como los bonos M, Cetes, Udibonos y Bondes D, se debe tomar como deuda externa.

El mayor crecimiento de la deuda externa resultante del apetito de extranjeros por papel de deuda denominado en pesos, es un signo de la confianza en México y resulta más manejable dado que se tienen un mayor control par parte del gobierno mexicano, aunque no deja de preocupar debido a la volatilidad que puede tener este tipo de recursos.

El lado más preocupante se refiere al aumento del endeudamiento del gobierno federal y de las empresas denominadas paraestatales. Estas dos entidades aumentaron su nivel de deuda en 2 mil 111 y 2 mil 185 millones de dólares, en el primer trimestre de este año, a 97 mil 956 y 96 mil 877 millones de dólares, respectivamente.

Los requerimientos financieros tanto del gobierno federal como de Pemex pueden presionan al resultado de las finanzas públicas en lo general, lo cual puede llevar a caer en la tentación de incrementar los recurso vía endeudamiento externo, ante la estrategia de no realizar, por el momento, una reforma fiscal y mantener bajo control a los aumentos de precios en los bienes y servicios públicos.

La política de financiamiento, para ser sustentable, no se debe hacer descansar solamente en el pilar de la austeridad y el combate a la corrupción.

“Lo ideal para todo gobierno es controlar el crecimiento de la deuda y consolidar sus obligaciones. Sin embargo, en un entorno económico menos benigno para México, en el que se han reducido las recaudaciones de Hacienda, la disciplina fiscal se dificulta, en particular si la administración no está dispuesta a reducir sus gastos dramáticamente y/o recortar proyectos que no tienen mucho sentido económico (Dos Bocas, Santa Lucía, etc.)”, de acuerdo con Diego Colman, analista de mercados.

La deuda externa bruta de México representó el 36.5 por ciento del total del tamaño de la economía en el primer trimestre del 2019, menor al 37.7 por ciento del cierre del 2018. Sin embargo, esto se puede deber, en buena parte, a que el PIB en dólares se vio favorecido por la recuperación del peso, lo que compenso en buena parte la caída de 0.2 por ciento en la actividad productiva en el arranque del año.





