Desempleo y medios sueldos tiran ventas de tienditas de la esquina

¿Quién puede pagar en esta recesión económica los incrementos registrados en el último mes en los siguientes productos? Naranja (56.08%), papa (26.09%), sopa de pasta (28.57%), cebolla (24.19%), limón (16.67%), chocolate en polvo (9.29%), arroz (5.26%), frijol (2.56%) y lenteja (9.09%). En entrevista con La Silla Rota, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) afirmó que dichos aumentos -registrados en el último mes- solo agravan y prologan la "cuesta de enero" que la emergencia sanitaria extendió al primer semestre del año... por ahora.

"Los alimentos se han encarecido por el tema del confinamiento", afirma su presidente, Cuauhtémoc Rivera, "eso repercutió en la producción agrícola el costo del suministro porque aunque bajó la gasolina en el mes de abril (14 pesos litro), conforme empezó a reactivarse las actividades poco a poco el precio de la gasolina volvió a subir (20 pesos litro). También hay una sequía prolongada, estamos viviendo una sequía muy dura y eso repercutió también en los precios agrícolas", enlistó.

Y agrega que el panorama tampoco fue muy positivo en 2019 porque se registró un estancamiento; el incremento del salario mínimo no logró compensar los precios de los 33 productos que integran la canasta básica. Y en este momento el incremento de enero tampoco logra compensarlo. Por ejemplo, una bolsa de frijol negro (900 gramos) que en febrero estaba en 18 pesos hoy ronda entre los 24 y 28 pesos; mientras que el arroz (mismo gramaje) ronda entre los 15 y 22. "En enero no había ninguna justificación para subir los precios y se dejaron sentir los incrementos, cuando no subió el huevo subió la tortilla, luego el nopal y ahora el pollo".

El impulso de cuarentena a tiendas locales, se acabó

"El quédate en casa durante la cuarentena ayudó al pequeño comercio porque la gente acudió a las tiendas de la esquina y colonia por ser las más cercanas, en las tiendas de abarrotes eso elevó las ventas entre marzo y abril, del 10% al 15%, el mejor momento fue máximo 20%"

"Luego en mayo no hubo el regreso a la normalidad y al prolongar la cuarentena, empezó a resentirse de nuevo el consumo fuertemente ¿Por qué? La gente perdió su capacidad de compra al quedarse sin empleo y muchos tuvieron que aceptar reducciones en su salario de hasta la mitad. También muchos trabajadores que viven al día perdieron su empleo. Esto generó una caída en las ventas y puedo adelantar que el impulso económico de la cuarentena, se cayó en mayo. Así que volvemos a estar en el punto en que nos encontrábamos al inicio y junio ha sido puro ´tronadero de dedos´ pues la gente sigue sin recuperar su capacidad de compra".

La Anpec (que reúne un promedio de 95 mil pequeños negocios) señala que, en este momento, el 10% de los pequeños negocios están a punto del cierre, aunque algunos ya cerraron. "Resienten la baja de compra de los clientes; y como la demanda manda, dejaron de comprar lo caro y estiran su dinero con opciones más económicas; lo que hace el comerciante es irse acomodando a esa posibilidad de compra que, al final del mes, refleja que su ticket mensual de ventas no crece porque es más pequeño aún".

-¿Cómo vislumbran este tercer trimestre del año?

-Sin un control de la pandemia no hay reactivación económica por más que cambien el color del semáforo epidemiológico al color que quieran. Toda la gente se está echando la culpa, las autoridades a los estados y al revés; y a final de cuentas a quién traen hecho bolas, es al cliente.

-¿Cómo enfrentan eso en este momento?

-Pues además de que las tiendas pequeñas siguen trabajando en implementar y cumplir las medidas de sanidad, estamos buscando negociar con los proveedores para que comprendan y accedan a ampliar sus plazos de cobro y manejo de cartera, para que en lugar de que cobren su producto en 10 días lo hagan en 15 o 18 porque está caminando mal la economía. Esto daría más espacio a las pequeñas tiendas para cumplir con sus créditos.

Rivera plantea que también se realicen modificaciones en las presentaciones de productos para hacerlas más económicas y fácil de comprar a los consumidores. "Que las empresas hagan un portafolio más inteligente para enfrentar estas condiciones económicas. En el caso de las frutas y verduras, no podemos hacer mucho porque la siembra atraviesa un momento crítico: falta de agua y lluvias, inseguridad en carreteras, el incremento de la gasolina y el mismo virus. Este conjunto de condiciones encarecerá cada vez más los precios y puede que impacte en la calidad de producto".