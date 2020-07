Desempleados en abril, 15.7 millones: Inegi; a mayo serían 20 millones

El número de mexicanos que se encuentra sin empleo sumaron 15.7 millones al cierre de abril pasado, 2.1 millones de desempleados adicionales de los 13.6 millones de la población no económicamente activa pero que está disponible para trabajar, revela la Encuesta Telefónica sobre la covid-19 y Mercado Laboral, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 13.6 millones de la población no económicamente activa disponible para trabajar, 87.1% (11.9 millones) fueron personas ausentes de un trabajo o que deseaban trabajar, pero no buscaron trabajo por motivos de la pandemia del coronavirus, mientras que 12.9% (1.7 millones) estuvieron ausentes o deseaban trabajar pero no buscaron trabajo por otras razones (falta de materia prima, clientes, vacaciones, entre otros).

De los 32.9 millones de personas ocupadas, 7.2 millones son ausentes temporales con vínculo laboral o que fueron suspendidas durante la contingencia sanitaria, cifra que representa el 21.8% del total de ocupados.

Suspendidos de su trabajo

Alrededor de 6.1 millones de trabajadores subordinados y remunerados que fueron suspendidos de su trabajo durante la contingencia sanitaria, cifra equivalente a 25.1% del total.

Durante la suspensión laboral, 37.1% de los hombres recibió completo su sueldo o salario contra 40.5% de las mujeres, 20.5% de los hombres y 12.6% de las mujeres, no recibieron ingresos por su trabajo.

Se calcula hasta 20 millones en el desempleo

En el periodo abril-mayo alrededor de 20.14 millones de mexicanos quedaron desempleados producto de la crisis del coronavirus, de acuerdo con datos del IMSS e Inegi; en cambio, se generaron 7.96 empleos de medio tiempo, por lo que las estadísticas ubican en 12.18 millones de empleos perdidos en dicho periodo, lo que se le da una lectura de que se pauperizó la oferta de trabajo, de acuerdo a una lámina publicada por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

De acuerdo a cifras oficiales, México perdió más de un millón de empleos entre abril y mayo, etapa más álgida del confinamiento para frenar la pandemia.

"A partir de este mes, empezamos a recuperarnos en lo económico y eso es muy buena noticia, porque tengo indicadores muy buenos en ese sentido", comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 2 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera: "cerramos junio con solo 82 mil empleos perdidos en los inscritos en el Seguro Social".

Días antes, el 28 de junio, el presidente afirmó que en lo que iba de junio se habían perdido 70 mil empleos formales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es decir, en los últimos cuatro meses, desde que comenzó la pandemia de covid-19 en México, se han perdido un millón 168 mil 280 empleos formales", dijo.

En las cifras oficiales se afirma que en marzo se perdieron 198 mil 33 empleos, en abril 555 mil 247 y en mayo 345 mil.

Necesitan trabajo

De acuerdo con la lámina del subgobernador del Banxico, el dato de las personas que necesitan un empleo creció de 33.10 a 34.32 millones de personas.

Acabo de dar una plática en el FES Acatlán mediante el enlace universitario Banxico. Hablé sobre el mercado laboral en tiempos de pandemia. Aquí reproduzco la última lámina: pic.twitter.com/PrXH2zBbKc — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) July 9, 2020

En abril, el dato oficial reportó una pérdida de 12.36 millones y una recuperación en mayo de 280 mil empleos, publicó en una lámina el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

Sin embargo, a esos datos se les sumó el empleo de medio tiempo generado durante dichos meses para hacer el cálculo. En abril se generaron 5.92 millones de trabajos con esas características y en mayo 2.04 millones de puestos.