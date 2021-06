Denuncian venta de citas del SAT hasta en mil pesos

Desde abril, la página del SAT no tiene espacios disponibles para diversas gestiones. (Cuartoscuro)

Ante la falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de redes sociales se oferta la posibilidad de agendar un espacio en este órgano tributario para diversas gestiones, reconoció Víctor Torres Ruiz, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez.

Torres Ruiz comentó que la falta de citas en el SAT ha llevado a una parálisis económica en las que los contribuyentes se ven obligados a recurrir a este mercado negro.

Evidentemente estamos frente a una crisis que está paralizando las unidades económicas, lo que ha llevado a que, por medio de las redes sociales, se estén ofertando este tipo de servicios, pero realmente no sabemos si son fraudulentos o no y que la gente pueda perder dinero

Aunque se trata de un trámite gratuito, personas han optado por pagar desde los 200 hasta los mil pesos para tramitar una firma electrónica o el RFC, pues desde abril, la página del SAT no tiene espacios disponibles.

Como es el caso de una mujer que pagó 200 pesos para que alguien de Facebook le consiguiera una cita para obtener su firma electrónica y lograr con ello que le regresaran saldo a favor de su declaración de impuestos.

"Vi una página del Facebook que una persona venida citas, me dijo que todo era legal y que incluso podía pagarle hasta que me confirmara la cita, lo cual hice, hasta que me dijo fecha y hora, le hice el depósito y adentro del SAT fue todo normal", comentó.

DENUNCIAS

Sin embargo, Facebook no es el único medio en que se venden las citas, pues de acuerdo con El Diario Juárez, también los mismos empleados del SAT son quienes lo hacen.

Una de las personas que denunció este acto, refirió al diario que personal de la misma dependencia le consiguió una cita para llevar a cabo un trámite, del cual, no quiso dar más detalles.

"Sí hay citas, pero solamente están disponibles para que los mismos empleados del SAT o amigos las vendan, este nivel de corrupción no se había visto antes, te cobran entre 200 y 300 pesos por la cita o más, dependiendo el trámite que vayas a realizar", denunció la persona no identificada.

"Yo no quiero ser parte de la corrupción, pero pues ellos mismos generan que caigamos en ese juego, ya que no puedo esperarme más meses para poder cobrar mis honorarios", agregó.

En ese mismo sentido otra persona también denunció la venta de citas al interior del órgano tributario.

"Los mismos empleados del SAT las venden a los clientes. Deben de hacer al algo al respecto ya que es una prestación gratuita y cobran bastante dinero para darte una cita", dijo.

MJP