¿Demasiado grande o joven para buscar empleo? La edad sí importa

Horacio es licenciado en contaduría pública. Cuenta con amplia experiencia en administración, finanzas, capital humano. Ha tomado cursos y diplomados para fortalecer sus conocimiento. En su curriculum dice tener gran nivel de lealtad, ser resolutivo y promover el trabajo en equipo. Gusta de las innovaciones y de buscar áreas de oportunidad, incluso hizo su presentación profesional a través de un video que difundió en redes sociales. El "problema", tiene 56 años.

El señor Horacio perdió su empleo el año pasado como una de las consecuencias de la pandemia de la covid-19. "La edad me juega en contra, no importa qué tanta experiencia tengas, para las empresas ya eres un viejo y te cierran las puertas".

A consejo de su hija, creó un video de 1 minuto 30 segundos en el que expone sus habilidades y talentos. "El chiste es innovar o morir, buscar hasta que una puerta se abra, aunque a veces sientas que la esperanza está a punto de morir".

Sin embargo, como en todo hay contrastes. También ser "demasiado joven" para solicitar un puesto laboral es una forma de discriminación.

Adrián tiene 23 años. Le tocó concluir sus estudios de comercio exterior durante la pandemia, pero vive la misma complicación del señor Horacio, no encuentra trabajo.

"Es una tontería, en muchos lugares te piden 1 o 2 años de experiencia, pero si vas saliendo de la carrera y nadie te da empleo porque eres muy joven, ¿cómo vas a poder hacer experiencia, si no te dan la oportunidad?".

Más barato

Los reclutadores llegan a pensar que la gente joven y sin experiencia es más barata a la hora de la contratación; su falta de experiencia laboral los hace ser subvaluados. Sin embargo, este fenómeno también se da a la hora de hablar de los Baby Boomers, la falta de oferta para esta generación los hace susceptibles a ser contratados por un salario menor.

Más caro

La realidad es que la gente con mayor experiencia o más años en el mercado laboral suele ser más cara en la contratación, sin embargo, también suele traer mayores beneficios en la calidad y producción.

El conseguir trabajo es complicado, pero la pandemia lo hizo aún más difícil. Muchas personas jóvenes se graduaron y ha sido difícil conseguir empleo, ya sea por falta de vacantes, edad o no cumple con los requisitos o la más común que es la falta de experiencia.

La discriminación laboral por edad no solo afecta a las personas mayores de igual manera a la gente joven que actualmente es la más afectada, ya que la mayoría de las veces la respuesta es que "Son demasiado jóvenes", son muchos jóvenes los que obtienen estas respuestas.

¿Qué es el "youngism"?

Es una forma de discriminación laboral que afecta a las personas jóvenes al ser rechazados o discriminados en los trabajos por ser jóvenes y no dan respuestas solidas para sustentar el rechazo.

Elizabeth Houghton, consultora en desarrollo laboral, especializada en asesor a personas menores de 35 años en distintas partes del mundo, cuenta que muchos de sus clientes suelen poner el tema sobre la mesa.

"Si tienes todas las capacidades requeridas por el trabajo y puedes demostrar que las has puesto en práctica, y aún así te dicen que no tienes suficiente experiencia, yo diría que esa una decisión basada en tu edad y no en lo que realmente puedes hacer, salvo que te den razones y ejemplos concretos para argumentar que no eres la persona adecuada", dijo.

Al tema de la edad se suma otro elemento: la discriminación de género. "Yo diría que afecta más a las mujeres que a los hombres", dice Houghton.

De acuerdo con el portal español PRmob.net los beneficios de contratar personas mayores a los 45 años son múltiples:

1. Fuerte ética profesional

2. Mayor experiencia en la solución de problemas

3. Capacidad de trabajar de forma autónoma

4. Buen juicio, basado en la experiencia laboral

5. Capacidad de fungir como mentor para las nuevas generaciones

6. Madurez e interés

7. Entusiasmo y disponibilidad para aprender las nuevas tecnologías













