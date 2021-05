¿Infiel con el SAT? También te puede cachar si tu pareja te deposita el gasto

Si los depósitos son de menos de 600,000 no habrá problema pero debes guardar todos tus estados de cuenta, y comprobantes para demostrar cantidades y parentescos; si los "depósitos" exceden dicha cantidad debes informarlos como donativos.

Los depósitos realizados entre cónyuges o familiares en línea directa, de forma ascendente o descendente (es decir, hacia sus hijos o padres), están libres de impuestos sin importar el monto; cuando se trata de otros donativos, no tendrán carga fiscal siempre que el valor total de lo recibido en un año no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Para hacer válidas estas exenciones, el contribuyente debe aclarar al SAT mediante un escrito que se trata de ingresos libres de impuestos y adjuntar la documentación que corresponda y sustente cada caso.

Por ello, si la autoridad te envía una carta de invitación para cumplir con el gravamen de estos depósitos, se debe atender a la brevedad haciendo la aclaración correspondiente.

Como parte de las obligaciones fiscales que los mexicanos pagamos, el Impuesto sobre la Renta (ISR) destaca por ser uno de los que se cobra sobre los ingresos que una persona percibe. Sin embargo, cuando se trata de depósitos, hay algunos que están exentos de esta carga tributaria.

Los impuestos para depósitos se generan tanto para personas físicas como para las morales, ya que la autoridad asume que se trata de un ingreso por una actividad que debiera gravar el ISR y, en ocasiones, también el Impuesto al Valor Agregado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pide los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar los depósitos que tenga un contribuyente y hace cruces con la información que tenga; de esta manera, puede verificar si los depósitos que recibió un contribuyente son los mismos que ha reportado como ingreso gravable para el pago de impuestos.

Hay veces en que el órgano recaudador encuentra alguna discrepancia y asume que se trata de un ingreso por el cual se debe pagar un impuesto, por lo que le notifica al contribuyente de la existencia de ingresos reportados que representarían un cargo que no se ha pagado.

En algún momento has escuchado sobre que a ciertas personas les ha llegado una carta invitación por parte de hacienda, requiriéndole el pago de sus impuestos, y generalmente se trata de personas que no se encuentran registradas en el RFC con obligaciones fiscales, por lo que es muy común caer en cierta desesperación por no saber qué hacer en ese momento.

Uno de los casos más recurrentes, sucede cuando, entre cónyuges, se realizan operaciones de este tipo, es decir, cuando el esposo realiza depósitos en efectivo a una cuenta a nombre de la esposa, por lo que dichos depósitos llegan a ser sujetos de aclaración ante hacienda, ante estos casos, podemos considerar lo que la ley de Impuesto sobre la renta (ISR) referente a los ingresos exentos:

-Artículo 93.- No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

XXIII. Los donativos en los siguientes casos:

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título.

Ante lo que estipula la ley de ISR, se podrían contemplar tres posibles recomendaciones:

1.- Aclarar el origen de los depósitos, los cuales se entendería que, ya que provienen del "sueldo" del esposo, estos ingresos, ya hubieren pagado su respectivo impuesto, o bien

2.- Presentar la declaración anual, la cual siempre viene sugerida en estas cartas invitación, en este sentido, se podrían declarar los ingresos como ingresos exentos, o donaciones, como lo establece la ley, y sería una forma de dar por atendida la carta invitación.

Qué hacer ante una invitación por depósitos entre cónyuges

Cualquier que sea el caso, se debe contar con la documentación que acredite la legítima procedencia de los depósitos en efectivo, que, si es la situación que se contempla en el presente, el cónyuge que proporciona los recursos debería tener en posesión los comprobantes fiscales que sustentan la obtención de estos, porque en el remoto caso de una revisión por parte de la autoridad, sí se podría estar ante un problema fiscal grave, si no se comprueba cómo se percibieron dichos ingresos.

Anteriormente, siempre se recomendaba hacer caso omiso, ya que solo era o es una "invitación", pero, en estos tiempos, en los que Hacienda, a través del SAT, tiene el firme propósito de recaudar (como sea) más recursos, lo mejor sería no ignorar estas cartas, ya que, si te han llegado, significa que ya estas en el punto de observación de la autoridad fiscal.

3.-Dichos actos se pueden protocolizar por medio de una carta avalada por un notario (misma que en la mayoría de los casos, no debería exceder de $200.00). Y es que esto puede salvar a muchos contribuyentes de verdaderos dolores de cabeza, pues en esta carta se asienta que el esposo le dará ingresos a su esposa. De hecho, no necesariamente debe jugar la figura de cónyuge, sino que también aplica para los padres y los hijos e incluso para personas desconocidas, siempre y cuando no rebasen el límite.













CJ