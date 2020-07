Dejó de rentar smokings y a su negocio le salieron "alitas"

"Cerré a fines de marzo y de ahí para acá cero ingresos, cero, cero, cero". Con esta frase don Gabriel Valdés, propietario de una tienda de alquiler de smokings en la zona oriente, resume los últimos cien días de su vida económica. "No he reabierto y tengo que buscar para comer, vendiendo postres y alitas: de eso estamos sobreviviendo".

Colgados o en maniquíes, los trajes de fiesta para niños, adolescentes y adultos esperan ser rentados. Pero este mexiquense ve difícil que eso suceda porque su sector comercial es una reacción en cadena. "Sin salones no hay fiestas, ni iglesias abiertas. Aunque yo abra, sin fiesta ¿A quién le rento mi ropa? Si voy de la mano con los salones e iglesias porque es una cadena. Nos perdimos una buena temporada de graduaciones porque a toda capillita le llega su fiesta; era lo que esperábamos y se nos fue", lamenta.

Alitas al rescate

"Entonces estuvimos pensando ¿que vendemos? Alitas, postres ¡Y rápido!". Sí, los postres y antojitos fueron su salvavidas económico. "¡Entre todos le echamos montón a las alitas! Guiso con la familia, mi esposa y dos hijos; vendemos de jueves a domingo después de las seis de la tarde. Lo que sale básicamente alcanza para comer ¡En nada se compara con los smokings! Los compromisos y deudas están atoradas porque no hay nada como un negocio estable, solo sale para sobrevivir".

El local de don Gabriel, aunque pequeño (cuatro por cinco metros) está bien ubicado, en la esquina de una avenida concurrida. "En esta temporada de graduaciones se podían rentar hasta cien trajes a la semana, pero desde la última semana de marzo a ahorita, cero pedidos. Todos lo que ya me habían apartado para marzo y abril, todo se canceló. Y ahorita no hay fecha, por eso estoy pendiente en cuanto empiece a haber misas porque será señal de que ya se podrá componer la situación. Habiendo ya misas, rentarán salones y ahí entro yo", confía.

"Afortunadamente las rentas solo fueron reagendadas hasta nuevo aviso, un promedio de diez a quince eventos salteados", dice. Cada renta de smoking oscila es en promedio de 400. "Ahorita estaba hablando con un primo y me decía que su negocio también está muerto, no hay nada, nada, nada. Toca aguantar porque ya estoy en lo último", afirma en referencia a sus finanzas. "Imagínese: debo tres meses de renta, voy por el cuarto. Échele, de cinco mil al mes. Falta hablar con el dueño a ver que facilidades me va a dar; es un casero noble y entiende, pero si sigue esto así, aunque me haga un descuento, sin fiestas no hay ingresos y tendré que dejar el local porque el casero también necesita dinero".

Aunque don Gabriel es positivo, su incertidumbre es mucha. "Vengo unos días sí, otros no. Antes de la pandemia el negocio estaba estable, con altas y bajas, pero estable. Si no me gana la pandemia en cuestión económica, seguiré aquí; y si no, tendré que cerrar el negocio para no seguirme endeudando con las rentas. Los trajes son míos, guardaría todo y cuando se normalice, buscaría un local para volverme a instalar".

- ¿Consideró solicitar algún apoyo económico al gobierno?

- Mire, tengo un sentimiento feo; uno se siente uno atado de manos porque por más que le busca uno, no hay. Estoy molesto con el gobierno porque prometió ayudas y uno metiendo papeles y solicitudes y nunca llegó la ayuda. Pedí al gobierno de la CDMX los préstamos de diez mil pesos y jamás llegó el préstamo. Solo lo intenté una vez porque me decepcioné, tenía la esperanza de que me ayudaran; con esos diez mil pesos no resuelvo gran cosa, pero ya no lo volví a intentar. El presidente dice una cosa, la Jefa de Gobierno otra, Gatell otra. No se ponen de acuerdo, yo creo que es una lucha de poderes.

- ¿Qué vendrá entonces don Gabriel?

- Pues ya estamos desesperados porque esto ya duró y nos agarró en la temporada donde no había ahorros. Pero como entre todos nos apoyamos (dice refiriéndose a su familia) ¡Seguiré con las alitas!