"Deje de hacer romántica la pobreza", dice Salinas Pliego a tuitera

Deje de hacer romántica la pobreza. Veo comentarios de este tipo y me parecen tristes, "pobre pero educado". Yo trato a la gente como me tratan a mí, es lo justo, puede que no sea correcto, pero es justo. Y si el dinero es tan malo, vaya a las tortillas y pida 30 de educación, dijo el empresario Ricardo Salinas Pliego a una usuaria de Twitter.

La respuesta del empresario se dio luego de que la internauta le escribiera: " Señor, definitivamente algo les falló a sus papás en su educación, nunca le dijeron que ser cortés no quita lo valiente, el que sea rico y poderoso, no lo hace más que a los demás, la educación se valora más que los billetes".

Los comentarios de otros usuarios, que se sumaron a la conversación, no se hicieron esperar: "Y si el dinero es tan malo, vaya a las tortillas y pida 30 de educación". Buena idea, tú que tienes tanto dinero puedes comprar, mínimo, un millón de educación".

El presidente de Grupo Salinas, reportó Forbes en marzo pasado, ha incrementado su fortuna de nueva cuenta. Sin embargo, su racha positiva no ha impedido que descienda un lugar en este listado, para convertirse en el tercer hombre más rico de México, detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea.

Según Forbes, la fortuna de Salinas Pliego subió a 12.9 mil millones de dólares en 2021, es decir, 5.8 mil millones de dólares más que en 20128.

¿El dinero da la felicidad?

De acuerdo con Jean Twenge, profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, varios estudios corroboran que el dinero sí da la felicidad. Hasta los 66.398,71 euros anuales (o 75.000 dólares anuales), cuanto más aumentan los ingresos, más feliz se es. Sin embargo, a partir de esa cifra, no hay diferencia alguna entre ganar mil dolares más o diez mil.

Twenge y otro compañero, decidieron realizar también su propio estudio. Por ello, analizaron la relación entre el dinero y la felicidad en 40.000 estadounidenses de más de 30 años. Y lo que han encontrado es que ahora hay una "relación más profunda entre el dinero y la felicidad", cuenta.

La encuesta realizada abarca cinco décadas, de 1972 a 2016, por lo que los investigadores pudieron ver "si el vínculo entre el dinero y la felicidad cambió con los años". Y el resultado es que "hoy, el dinero y la felicidad están más estrechamente relacionados que en el pasado", indica Twenge. "Parece que el dinero compra más felicidad que antes", añadió .

