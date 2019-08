Dejar de lado por un rato el trabajo también te llevará al éxito; apóyate en estos consejos

Actualmente los emprendedores son una especie altamente expuesta a no saber cómo desconectarse del trabajo, pues piensan que darse un descanso significa estar perdiendo el tiempo; ritmo de vida que lejos de ayudar y potencializar su crecimiento, puede llegar a frenarlo con alguna enfermedad y con agotamiento.

Algunas de las consecuencias de no aprender a desconectarse del trabajo pueden ser: mal humor, insatisfacción y frustración personal, altos niveles de estrés, afectación en las relaciones personales, preocupaciones, agotamiento intelectual, sensación de vacío y soledad e incluso molestias físicas.

Al leer lo anterior, seguramente ya te pusimos a pensar en tu comportamiento, sin embargo ¿no sabes cómo empezar a cambiarlo?

Para ese dilema te damos 5 consejos para que los reflexiones y empieces a aplicarlos a tu vida cotidiana.

1. Desconéctate de cualquier gadget

Estar conectados permanentemente a Internet, al correo electrónico, a las redes sociales o simplemente estar disponible en el teléfono celular son, en la actualidad, los principales factores que nos mantienen siempre conectados a situaciones laborales. En la medida de lo posible apaga el celular, la tableta o la PC por lo menos un par de horas al día y olvídate de todo lo laboral.

2. Logro laboral o personal

Puedes premiarte con tu platillo favorito o un postre cada vez que tengas un logro laboral o personal; puedes ver tu película favorita o una que no hayas visto; puedes regalarte un paseo en fin de semana, etc. Pero lo más importante es que durante ese tiempo de disfrute no hagas nada que tenga que ver con el trabajo. Tal vez descubrirás cosas como que tiene dos años que no ibas al cine o que devoras tus alimentos sin disfrutar el sabor que más te gustaba de niño.

3. Haz ejercicio

Las actividades deportivas pueden ayudar a liberar el estrés, sin embargo, son de las primeras cosas que se sacrifican cuando el trabajo nos absorbe. Dedica por lo menos 30 minutos de actividad física al día o en su defecto, cada tercer día. Si no tienes preferencia por alguna actividad deportiva, basta con caminar durante 30 minutos.

4. Conversa

Busca conversaciones con tus familiares y amigos. Estoy seguro que tendrás muchas cosas que platicar y escuchar. Incluso durante la jornada laboral puedes disfrutar de conversaciones que nada tengan que ver con el trabajo, sólo busca el momento propicio. Conversar con tus familiares más cercanos sobre su día es una excelente forma de relajarte y disfrutar un buen rato alejado del trabajo. Seguro te darás cuenta que necesitas más tiempo para platicar con alguien y menos tiempo para el trabajo.

5. Hobbies

Retoma tus hobbies, estas actividades son las te recargan de energía y te causan enorme alegría. Vuelve a patinar, a jugar ajedrez, a escalar una montaña, a dibujar, a pintar, a tocar la guitarra, a jugar futbol, a bailar, etc. La recomendación es que lo hagas cotidianamente para se te olviden las cargas de trabajo.





MJP