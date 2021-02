Defienden CCE y Hacienda propuesta de reforma de pensiones

Los impulsores de la nueva reforma al sistema de pensiones defendieron la propuesta al señalar el ahorro del PIB y descartar impacto a las empresas y al trabajo formal, ante las críticas recibidas.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló en videoconferencia que la nueva reforma permitirá un ahorro de 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, aseguró que el sistema quitará presión a las finanzas públicas y eso permitirá una mejor asignación de los recursos.

"Es una reforma que nos deja como efecto colateral que el ahorro se va a cambiar en el tiempo, para representar casi 40% del PIB, eso nos dejará un sistema financiero más fortalecido, con capacidad de financiar proyectos cada vez más grandes",dijo.

Salazar Lomelín defendió que la reforma es absolutamente necesaria para el bien de los empleados, ya que con el sistema actual sólo llega a menos de 30% de los trabajadores.

“Estaba llegando menos del 30% de los trabajadores, que tendrían acceso a una pensión, pero la sorpresa, es que aunque fueran pocos comparados con lo que debería de ser, la sorpresa era que cuando el trabajador se enteraba de qué tamaño sería su pensión, era verdaderamente frustrante”, dijo.

SERÁ GRADUAL HASTA 2030

El director de la Fundación de Estudios Financieros, Guillermo Zamarripa, explicó que, si la reforma se aprueba este año, entrará en vigor entre 2021 y 2022, por lo que el primer aumento de las aportaciones patronales será de 1% a partir de 2023, y seguiría de manera gradual hasta 2030.

"Estamos hablando de prácticamente diez años de transición que permite asimilar esto a largo plazo y de manera gradual”, mencionó.

El también representante de la Comisión de Pensiones y Seguridad Social del CCE reconoció que la reforma no resolverá los problemas de informalidad ni de subdeclaración que existen en el país.

“Esta propuesta no va a resolver el tema de informalidad, no va a resolver los problemas de subdeclaración, no va a resolver el tema de pensiones del gobierno como empleador. Hay un problema grave de pensiones en el país que ya no es responsabilidad de los empresarios”, afirmó.

HACIENDA DESCARTA GOLPE A PYMES

En tanto, en el seminario 23 años del Sistema de Ahorro para el Retiro y la reforma que viene, organizado por Amafore, el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Noriega, aseguró que la reforma de pensiones no inhibirá la formalidad en los empleos a pesar de que especialistas han advertido el riesgo al haber un mayor costo en la contratación.

"Para un trabajador con un salario mínimo, el costo para el patrón no se va incrementar, eso quiere decir que no va aumentar de ninguna manera el incentivo para no contratar y dejarlos en la informalidad", indicó.

Noriega señaló que para las Pymes los trabajadores de menores ingresos no representarán un impacto fuerte para los patrones porque no se incrementará la carga, ya que ahí es donde entra el Gobierno.

Dijo que en general las Pymes tienen una plantilla con trabajadores de uno a tres veces el salario mínimo, lo que hace el Gobierno es que el recurso que aporta lo va concentrar entre los trabajadores de una a cuatro veces el salario mínimo, de manera que el patrón tenga que hacer el menor esfuerzo.

La nueva normativa busca reducir el requisito de 1,250 semanas (24 años) de cotización a solo 750 semanas (14 años) para el derecho a una pensión garantizada. También incrementaría la aportación total a la pensión de 6.5% a 15% sin aumentar la cuota de los trabajadores. Esto ocurrirá porque la aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87% mientras que la del Estado se modifica para solo beneficiar a quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos.