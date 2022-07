¿Debes utilizar una plantilla de CV?

Normalmente, un reclutador toma algunos segundos para ver tu currículum y saber si prestarle atención o no. En un mercado tan competitivo como hoy en día, es cada vez más importante encontrar la forma de pasar a la siguiente etapa en el proceso de selección. Por este motivo, debes seguir los ejemplos de CV profesionales para crear un documento atractivo, más visual y que te permita destacar de la competencia para ser seleccionado. A continuación descubre la importancia del diseño de un currículum y lo que necesitas para elegir la mejor plantilla.

Importancia de diseñar un CV

La primera imagen es la cuenta cuando un reclutador observa por primera vez tu cv, ya que, las personas encargadas de seleccionar candidatos reciben muchos y deben filtrarlos. Por lo tanto, debes tomarte el tiempo para pensar en todos los aspectos que el empleador considera durante la evaluación, puesto que si es igual al de muchos es difícil destacar.

Siempre que un reclutador abre un CV y lo observa, la imagen o diseño del currículo es la que le abre la mente para leerlo y ser receptivo a tu candidatura. Por lo tanto, tienes que hacerlo destacar del montón, para que demuestres ser la persona que encaja con lo que la empresa necesita.

¿Cómo debe ser el diseño de un buen CV?

El currículum es una herramienta utilizada desde hace muchos años para optar a las vacantes de empleo disponibles. Este recurso ha evolucionado con el tiempo, puesto que, las circunstancias y las tendencias cambian con respecto a la forma del CV, aunque el objetivo siga siendo igual. Es decir, siempre han buscado conseguir una entrevista laboral para demostrar todo el potencial que posees de manera presencial.

Por lo tanto, tu CV debe empezar por los ojos, es lo primero que tienes que lograr, porque la vista del empleador debe ser satisfecha con una buena sensación que le provoque verlo. Así, logras que cualquier información de interés para el reclutador sea fácil de visualizar, lo que te da un punto extra, ya que lo vuelve fácil de recordar.

Para lograr que tu CV luzca visualmente bien por medio de la escritura, puedes usar bloques o columnas de contenido. También, utiliza recursos como el color o la tipografía, una foto de perfil de buena calidad y una imagen de cabecera (solamente apta para los formatos modernos).

En ocasiones, ser llamativa no está de más, es decir, tu CV debe ser lo suficientemente atractivo como para diferenciarte de otros candidatos. Lo más recomendable para lograr es darle un diseño diferente, pero que no deje a un lado tu estilo personal. Tanto el formado que decidas aplicar, como los colores y el estilo, tu currículum tiene que recordar en cierto grado a ti. Por lo tanto, no pienses solamente en agradar a los demás, considera si es de tu gusto, y si te identificas con él.

Para gustos y colores, es complicado encontrar una plantilla que les guste a todos, algo que tenga el perfecto equilibrio entre lo llamativo y atractivo. Dedícate a lograr una apariencia agradable y no dejes a un lado la opinión de otras personas de tu alrededor, que serán otras opciones a considerar.

Las plantillas de CV

Las plantillas son el aliado perfecto para crear un CV desde cero, ya que cuenta con los diseños, orientación profesional y recursos humanos para equilibrar el contenido con la forma. Si no tienes experiencia en diseño gráfico, esta puede ser una gran alternativa para ti. Pues, reúnen todas las características mencionadas anteriormente y también son fáciles de implementar y configurar a tu medida.

Recuerda que tu CV es tuyo y debe encajar con tu personalidad, en otras palabras, con tu perfil profesional. Puede que una plantilla te guste mucho, pero si no va contigo es mejor seguir en la búsqueda. En consecuencia, tienes que sentirte identificado con el documento que estás elaborando, estar orgulloso de enviarlo, y tener la seguridad de que va a gustarle a los reclutadores.