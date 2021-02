¿De verdad Carlos Slim y los empresarios avalan la política económica de AMLO?

El empresario Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmaron que, en materia económica, el país se mantiene estable y ven positivo lo que viene para los siguientes años.

Entrevistados luego de presentar el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura entre la iniciativa privada y el Gobierno de México, los empresarios coincidieron que en el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantuvieron finanzas sanas.

"La inflación bajó de 4.8 a tres, eso es muy importante; segundo, este gobierno dio muestras de que su estrategia es mantener finanzas públicas sanas durante todo el sexenio. Con estas tasas de inflación bajas al que más benefician es al que menos tiene, pues sus aumentos salariales son en términos reales y no se los come la inflación".

"Entonces tener esta inflación baja permite tener tasas de interés bajas, que también han bajado y eso ayuda al financiamiento de todas las obras", afirmó Carlos Slim.

El empresario dijo que está optimista con lo que viene el siguiente año, pues aseguró que la firma del acuerdo de este martes garantizará grandes inversiones.

"Lo más importante es que casi se concluye este año con un gran acuerdo del sector empresarial e inversión privada con el gobierno federal para que haya grandes inversiones para echar a andar la economía y se de crecimiento. Lo positivo es lo que viene", aseguró.

A su vez, Salazar Lomelín coincidió con Slim que lo positivo de la politica económica mexicana se verá reflejado en los siguientes años.

"Lo importante es qué se viene hacia adelante, no tenemos que estar viendo para atrás. Lo que viene para adelante lo acaban de ver ustedes, estamos a punto de firmar el tratado (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC), creo que tenemos un mejor futuro", expresó.

El presidente del CCE fue cuestionado sobre el reporte que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre una recesión técnica que se registró durante la primera mitad de 2019, pero dijo que discutir si la hay o no es ocioso.

"¿Entonces no es importante que haya habido recesión técnica y ahora estancamiento?", se le preguntó.

"Esto ya lo hemos insistido muchas veces, yo decía que discutir esto me parece ocioso, no creo que sea importante. Además eso no cambia la vida de los mexicanos si se crece un poquito o bajas un poquito, lo importante es lo que viene y este anuncio de hoy es muy ambicioso", respondió el empresario.

AJ