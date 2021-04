De sufrir un fraude bancario pasó al acoso del empleado del banco

"Mina" recibió una "llamada" de BBVA, le dieron su nombre, tenían información de su app y de los problemas que tuvo recientemente. Todo fue un engaño, terminó siendo víctima de fraude.

Acudió a una sucursal en busca de una solución y a cambio recibió una "invitación" a tomar un café o "algo de beber" de parte del empleado del banco.

DE MANO EN MANO, MÁS RIESGO PARA DATOS PERSONALES

Si cuando acudimos a un banco o centro de atención telefónica a hacer algún trámite y nuestros datos pasan por 30 personas, por ejemplo, es el número de veces que se multiplican las posibilidades de que hagan mal uso con nuestros datos, de acuerdo con María Elena Estavillo, presidenta de Centro- i y Conectadas.

Mario Di Constanzo, ex presidente de la Condusef dijo que hace falta implementar más medidas de protección de los datos personales, no solo en las instituciones financieras sino en cualquier instancia.

Consideró que se debe trabajar en hacer protocolos de contratación de personal en los bancos más estricto. "No hay protección efectiva de los datos personales".

Explicó que se tiene que diseñar la figura de "personas cibernéticamente expuestas" que son todas aquellas personas que de alguna manera manejan datos para algún servicio, "estas personas deberían estar bajo régimen de vigilancias".

"Es fundamental reforzar protocolos para recibir a trabajadores. Hay personal vía outsourcing, pero no es posible que un empleado bancario que tiene acceso a información sensible un día esté en sucursal y al siguiente no. Ese empleado sería cibernéticamente expuesto y debe estar más vigilado", dijo.

Al respecto, Estavillo aseguró a La Silla Rota que "debe haber mayor cuidado o supervisión sobre las personas que tienen en sus manos datos sensibles. Muchos de ellos no tienen protocolos ni cuidado suficiente para proteger nuestra información".

Con este asunto, el del empleado bancario, dijo que es evidente que no hay protocolos internos para resguardo de datos o no están bien definidos y por lo tanto no protegen nuestra privacidad; cuando hacemos cualquier trámite, en un banco, empresa de telecomunicaciones o en una instancia gubernamental "pasamos de una persona a otra y todos nos piden datos sensibles".

CON EL PANAUT, NUESTROS DATOS ESTARÁN ¿SEGUROS?

De acuerdo con María Elena Estavillo, quien también fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el caso de "Mina" y el acoso que sufrió de parte de un empleado del banco es una clara muestra de que por qué "nos alarma" el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. "No se cuidan bien ni nuestros nombres, como van a hacer para cuidar nuestros datos, por cuantas manos va a pasar, desde una empresa hasta las autoridades. No están bien diseñados los proceso y lo único que pasa es que se multiplican las posibilidades de que hagan mal uso de nuestros datos".

Sin duda será "una práctica riesgosa para el manejo de nuestros datos personales",