¡De miedo! Esto lo que ocurre con tus datos cuando los roban de redes sociales

En fechas recientes ha habido filtración de datos de redes sociales que compromete la información de millones de personas.

Tan solo la filtración masiva de datos personales de cuentas de Facebook afectó a 13 millones de personas en México; a nivel mundial la filtración afectó a 533 millones de cuentas de la red social.

Pocos días después se filtraron cuatro ficheros de datos que contienen información de más de 500 millones de usuarios de LinkedIn

Esta fuga masiva de información ha dejado expuestos millones de perfiles que se pusieron a la venta en foros de piratería informática.

¿Qué pueden hacer con esos datos robados?

Hiram Alejandro Camarillo, co fundador y director de InfoSec en Seekurity explicó a La Silla Rota que no hay un momento específico en cuanto a "cuándo suceden" las filtraciones masivas de información. "No hay tiempo, simplemente alguien encuentra una vulnerabilidad, extrae la información y la coloca en internet".

"Ya que el atacante extrajo la información tiene dos opciones o la vende o la coloca públicamente. La mayoría la vende primero, después de un tiempo, cuando ya nadie se la quiere comprar o ya vale muy barata la colocan en algún foro para ganar reputación. Entre mayor reputación tengas, más probabilidades de vender la información tienes, porque eres una persona confiable", dijo.

Además, es posible lanzar una campaña de phishing personalizada con la dirección de tu trabajo, una campaña de malware a través de tu correo electrónico e incluso, al tener el número de teléfono, pueden intentar atacar a través de apps maliciosas.

El experto en temas de ciberseguridad comentó que veces las bases de datos contienen usuarios y contraseñas, "entonces puedes ingresar a las cuentas de esas personas y sacarles más información, hay personas que guardan sus contraseñas en notas que almacenan en google por ejemplo, descargar archivos sensibles de sus correos, vender esa información a alguien más, tienen copias de sus credenciales como INE y pueden clonarlas, hay personas que en sus correos les llegan sus contraseñas de algunas páginas o sitios web y de ahí puedes ingresar a esos sitios y sacar más información"

Destacó que en ocasiones se venden cuentas de Netflix o Disney, pues son robadas. De ahí sacan datos de tarjetas de crédito y hacen cargos a ellas o utilizan la información para extorsionar a la víctima o para extorsionar a otras personas.

También es posible instalar herramientas en las computadoras de las personas y sacar más información o vender los accesos a los equipos a otras personas para enviar correos de phishing; ver qué propiedades tienen las personas, cuánto dinero tienen en el banco y si ya están en sus computadoras, prender sus cámaras y micrófonos para espiarlos.

cj