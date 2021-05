¿De 100 pobres, cuántos mexicanos llegan a ser ricos?

Los mexicanos creen que un 30% de los que nacen pobres van a llegar a ser ricos y eso no es así... De 100 personas que nacen en la pobreza, sólo dos personas logran llegar al sector de ingresos más altos, esto significa, una discrepancia enorme entre la percepción y la realidad, reveló una investigación donde detallan los mexicanos cómo perciben la desigualdad y la movilidad social en su país.

Una de las conclusiones del estudio, de acuerdo con información de la BBC Mundo, es que la gente sí sabe que hay mucha desigualdad en México. Esa percepción es bastante cercana a las mediciones y lo mismo sobre la pobreza.

Pero, la gente tiene una idea muy diferente sobre lo que es la riqueza y lo que es la movilidad social. En la riqueza sobreestiman cuánta gente rica realmente existe pues la gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos.

En este sentido, en México existe una imagen negativa de los impuestos porque muchas personas creen que al final de cuentas los beneficios no llegan a los sectores más vulnerables.

La otra conclusión importante es que la gente no asocia el sistema de impuestos con la redistribución. La gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos. No hacen una conexión entre las dos cosas. No piensan que los impuestos pueden ser una medida redistributiva.

El estudio, también, indica que los mexicanos estarían dispuestos a contribuir con un 10% de sus ingresos para disminuir la desigualdad y la pobreza.

En México los más pobres dijeron que estarían dispuestos a contribuir con un 15%, mientras que las personas con más riqueza dijeron que darían un 7,5% en promedio. Eso nos quiere decir que a los que tienen ingresos más altos les preocupa menos el problema.

¿Y CUÁNTO SE PAGA EN IMPUESTOS EN MÉXICO?

De acuerdo con información del estudio, en promedio se paga un 22%, pero todos piensan que pagan 40%, por lo que la mayoría de los mexicanos dijo que su tasa ideal para los pobres sería como un 14%, para los sectores medios un 22%.

Pero para los ricos, las personas con menos ingresos dijeron que deberían pagar más, mientras que las personas más ricas dijeron que ellos deberían pagar menos.

¿CUÁNTO PAGAN LOS MÁS RICOS?

Nominalmente deberían de pagar cerca de un 35%, pero en la realidad sólo pagan 18%.

En México, se considera rico a ese 1% que recibe mayores ingresos, es decir, cerca de 150,000 pesos mensuales.