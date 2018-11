Da prórroga IFT a concesiones de Televisa y TV Azteca hasta 2041

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó hoy la prórroga por 20 años de vigencia de concesiones para Televisa, TV Azteca y Multimedios, por las cuales el estado cobrará una contraprestación global de casi 10 mil millones de pesos.

El pleno del regulador votó a favor por unanimidad en lo general, según informó en un comunicado.

Sin embargo, el comisionado Adolfo Cuevas difundió en Twitter que votó "a favor en lo general (excepto Multimedios). En contra de contraprestaciones; no revisión (de) obligaciones (de) preponderancia (de) Televisa, (y por el) no otorgamiento concesión única a Televisa".

Liga a mi voto particular prórrogas televisión TV Azteca, Televisa y otros. A favor en lo general (excepto Multimedios) En contra de a) contraprestaciones b) no revisión obligaciones preponderancia Televisa c) no otorgamiento concesión única a Televisa https://t.co/IPfJ3ZGqJk