¿Cumples 18? El SAT te quiere vigilar, pero no hacer "terrorismo fiscal"

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, negó que la disposición para obligar a los jóvenes a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años de edad sea un acto de “terrorismo fiscal.

Esta medida, dijo, tiene el propósito de generar una “cultura fiscal” y prevenir el robo de identidad. “Es una medida preventiva, pues las factureras escogen, por ejemplo, jovencitos de 18 o 19 años y de repente forman parte de una empresa que se dio de alta en una notaría y la empresa factura mil millones de pesos, es decir, que el joven de 18 o 19 años tiene varios autos deportivos, muchas propiedades, terrenos, manda dinero al extranjero, y cuando se localiza a la persona, realmente es un robo de identidad”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar los detalles del paquete fiscal 2022, Buenrostro confirmó que los jóvenes a partir de los 18 años deberán acudir personalmente a las oficinas del SAT a darse de alta en el RFC y registrar sus datos biométricos, pero descartó sanciones para ellos.

“Es mentira que se tenga algún tipo de sanción (…); mientras no sea un trabajador, no tenga ingresos, es un sujeto no obligado. ¿Eso qué quiere decir?, que no presenta absolutamente nada de información y eso no implica obviamente ninguna multa. No tiene que avisar, nada más se registra, saca su firma electrónica y ya”, puntualizó.

Felices 18

A partir del 2022, los jóvenes que alcancen la mayoría de edad, 18 años de edad, deberán tener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), según los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que son parte de la propuesta de la Miscelánea fiscal 2022.





Esta condición puede volverse obligatoria para todos los mayores de edad, como se planteó en el Paquete Económico 2022 con una iniciativa que busca hacer cambios en el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF).





Lo que determina el Artículo 27 es que tanto las personas físicas como morales están obligadas a presentar periódicamente sus declaraciones o bien sus comprobantes fiscales digitales mediante la vía electrónica para justificar las actividades realizadas o por los ingresos que se obtienen.





En la actualidad, la inscripción en el RFC no es indispensable cuando cumples los 18 años, quedando el procedimiento como un trámite opcional delegado a las personas que reciben un sueldo u otros ingresos.





En la legislación vigente sólo hace falta contar con CURP para que desde los 16 años se puedan dar de alta en el RFC cuando se prestan servicios personales subordinados.





También se puede generar un RFC en esos casos cuando el servicio prestado sea el mismo hasta cumplir la mayoría de edad, por lo que su régimen fiscal debe permanecer igual hasta haber cumplido los 18 años de edad.





En ese contexto, la propuesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace para la modificación del Artículo 27 es que se incluya este apartado:

“A efecto de impulsar la cultura tributaria para que más ciudadanos cuenten con su clave en el RFC, facilitando con ello su incorporación al campo laboral para el ejercicio de sus actividades económicas, se propone señalar expresamente que dichas personas físicas mayores de edad deberán inscribirse en el RFC”.

Lo que les espera













El problema es que: "A esa edad muchos están empezando la vida universitaria y aún no tienen empleo. Si no se dan de alta, los jóvenes podrían enfrentar multas de entre 3,800 y 11,600 pesos. Sin embargo, la obligatoriedad no aplica para pagar impuestos. Esto es un plan a futuro para evitar evasión", de acuerdo con

la exprocuradora de la Prodecon, Diana Bernal, en entrevista con MVS.





El monto de la multa se especifica en el Artículo 80 del CFF que prevé sanciones entre 3,870 a 11,600 por no inscribirse, añadió Bernal.





Además, Bernal comentó que si un joven percibe un ingreso de 15,000 pesos mensuales, deberá dar de alta su RFC y pagar un porcentaje de impuestos, de lo contrario podría estar sujeto a esta multa.





Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), al primer semestre del año, hay cerca de 30.7 millones de mexicanos con RFC y bajo esta nueva medida al cierre de 2022 habría 83.5 millones de contribuyentes, es decir 52.7 millones más de personas.





















cj