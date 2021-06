Cuida tus datos y tu dinero, fraude cibernético en aumento: Condusef

De enero a mayo de este año, las quejas ante la Condusef contra la banca por posible fraude cibernético aumentaron 89% a tasa anual, debido a la mayor actividad en línea que se registró a causa de la pandemia.

Condusef registró ocho mil 102 reclamaciones, frente a las cuatro mil 284 del año pasado, de acuerdo con Oscar Rosado, presidente del organismo.

"El posible fraude cibernético, hay que reconocerlo, tiene una tendencia ascendente", dijo el funcionario.

Detalló que en abril, mayo y junio del año pasado mostró una reducción, porque en el confinamiento la gente no se daba cuenta de estos delitos, prefería no salir por temor a contagiarse o no había los mecanismos idóneos para quejarse.

Los productos más reclamados

-Tarjeta de crédito 29%

-Tarjeta de débito 18%

-Crédito personal 7%

-Cuenta de ahorro 6%

En ese sentido, la Condusef informó que el total de controversias de enero a mayo de 2021 por posible fraude en la banca múltiple, fue de 59 mil 849, de las cuales el 34% se resolvieron a favor del cliente.

En ese lapso, pero de 2020, se presentaron 43 mil 500 casos y 35% estuvieron a favor del usuario.

En cuanto a las aseguradoras, de enero a mayo de este año se presentaron 11 mil 518 controversias; y se resolvieron positivamente 21%.

Los dos productos más reclamados fueron:

Automóviles 43%

Vida individual 33%

En menor porcentaje: vida -grupo, gastos médicos, accidentes personales, terremotos y otros riesgos, y responsabilidad civil.

Pandemia favoreció fraude cibernético

De acuerdo con la Condusef, la pandemia influyó para que creciera el fraude cibernético, debido a que gran porcentaje de las actividades durante el confinamiento se realizó o realiza a través de una computadora o dispositivo celular.

Oscar Rosado, presidente de la Condusef, explicó que "lo que sucede con el fraude electrónico es que, efectivamente, hay una tendencia a que siga creciendo".

Mientras que el fraude tradicional, que es el que tiene más casos, tiene una tendencia a disminuir.

La Condusef llamó a los usuarios de servicios financieros a estar alertas contra fraudes por teléfono y mensaje al celular.

"Si es llamada, cuelgue, y si tiene dudas, pregunte en el banco, hable por teléfono o cheque la banca electrónica o el teléfono celular; si es mensaje, no haga caso, están llegando mensaje a través de los celulares por servicio de mensajería, no por WhatsApp", advirtió Rosado.