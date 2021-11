¡Cuida tu cartera! Se viene una difícil cuesta de enero, advierten expertos

La inflación provocará que el bolsillo de los mexicanos tengan una amarga Navidad y una cuesta de enero más complicada de lo habitual, pues las expectativas auguran que los precios estarán en su nivel más alto en 21 años para el primer trimestre del 2022.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base anticipó que se espera cerrar el año con una inflación de 7.20%. Sería el mayor cierre en 21 años.

Para el 2022 se espera continúen las presiones. Es posible que en el último trimestre la inflación ceda y se ubique entre 4 y 5% si la covid19 deja de ser un problema para la economía global.

"Los pronósticos de Banxico implican un panorama retador para la economía mexicana por el estancamiento económico, donde aunque escuchemos que este año vamos a crecer 6%, no deja de ser un efecto rebote y además no alcanza a ser una recuperación completa", dijo Gabriela Siller.

La cuesta de enero siempre es complicada porque se trata de una cuestión estacional que sucede todos los años independientemente de cómo se encuentre la economía, dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

"A partir de mayo, la inflación acumulada anual de 2021 ha sido la peor de los últimos 20 años", destacó.

El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath escribió en su cuenta de Twitter:

La inflación de la primera quincena de noviembre en 7.05%, la más elevada en más de 20 años, pero todavía en una clara trayectoria al alza. Preocupante. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) November 24, 2021

"Se argumenta que la inflación actual es transitoria, por lo que no hay que actuar. Aunque fuera cierto, es irrelevante. Si esta inflación se traslada a mayores costos y empuja las expectativas al alza, vamos a tener problemas aún después de que los factores temporales desvanecen", dijo.

Marisol Huerta, analista de Ve por Más (Bx+), consideró que ha aumentado la confianza del consumidor ya que se están recuperando puestos de trabajo así como la llegada de remesas; sin embargo, se avecina un cierre de año complicado y una cuesta de enero pesada. Hay que tener mucha prudencia al gastar sobre todo ahora que viene el aguinaldo y mucha prudencia también al endeudarse.

Inflación y tasas de interés

La inflación tiene hoy un componente coyuntural atípico, que se deriva de las afectaciones en cadenas de producción y suministro producto de la pandemia y, por ello, no es la inflación típica que se presenta cuándo una economía se sobrecalienta, cuando generalmente se asocia a dos factores adicionales: un crecimiento de la tasa de ocupación y empleo y, un incremento del nivel de consumo (que a su vez generan una presión sobre los precios), de acuerdo con Raúl Martínez, analista económico.

En el caso de México, dijo, la última encuesta nacional de ocupación y empleo muestra que, en palabras del presidente del Inegi, "si bien la población ocupada al 2021-T3 (55.8 millones) ya superó el nivel prepandemia en 2020-T1 (55 millones), en ese lapso la población de 15+ subió en casi tres millones; se requerirían 900,000 personas para que la población ocupada alcance la misma proporción del total". Asimismo, los datos de consumo no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia.

En el caso de las tasas de interés, el Banco de México (Banxico) anunció el aumento de su Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 5 por ciento.

La Junta de Gobierno acordó que el incremento en 25 puntos base surtirá efecto a partir del 12 de noviembre.

¿Impacto en la economía?

Ahorro

En caso de que tu perfil financiero figure como ahorrador, un recorte a la tasa de interés no le convendrá a tu dinero.

Al figurar una menor tasa de interés, las ganancias de los bancos sufren una considerable reducción.

El principal objetivo para los ahorros es que la tasa quede por encima del índice de inflación, esto logrará que tu dinero no pierda un poder de compra.

Con esta acción los bancos lograrían ofrecer ahorros mucho más atractivos, esto con el objetivo de no abrir las billeteras y gastar.

Deuda

Si tus finanzas requerido de un préstamo o pretendes solicitarlo, una baja en la tasa de interés significa una excelente oportunidad para adquirir una deuda.

Si baja la tasa de interés, los créditos se vuelven más baratos, ya que los bancos tienen como referencia la tasa del Banco Central. Así se busca un mayor consumo de parte de las personas y empresas para impulsar la economía.

Sin embargo, una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada desincentivando la inversión y el consumo, porque pagar un crédito se vuelve más costoso buscando aumentar el ahorro de las personas; de esta manera se limita la cantidad de dinero disponible en la economía, con lo que se previene una alta inflación.

Si compras a meses sin intereses, y cumples con los pagos, el alza del Banxico no te afectará, de lo contrario sí podría afectar tus finanzas.

¿Qué es la cuesta de enero?

La cuesta de enero es uno de los temas recurrentes en las conversaciones de los mexicanos al arranque del año nuevo y, por supuesto, un fenómeno que afecta directamente a sus bolsillos.

El aumento de precios en los productos básicos y servicios al inicio de año debido a la inflación, el impacto en las finanzas personales como resultado de los gastos propios de la temporada navideña y las responsabilidades tributarias como el pago del impuesto predial o el refrendo vehicular afectan la capacidad de compra y el presupuesto personal de los consumidores, lo que provoca dificultades económicas durante el arranque del año; esto es conocido coloquialmente como "la cuesta de enero" que a muchos les causa fuertes dolores de cabeza.

Desde hace tiempo, instituciones bancarias y organismos financieros han emprendido grandes campañas hacia los consumidores para exhortarlos a ahorrar parte de sus aguinaldos, adquirir solo lo estrictamente necesario y planear bien las compras a manera de poder hacer frente a "la cuesta de enero" y hacer más llevadero el inicio del año.

¿Cómo enfrentar "la cuesta de enero"?

De acuerdo al banco BBVA es importante seguir algunos consejos para superar las dificultades que presenta el primer mes de cada año y así poder mantener una buena salud financiera:

-Identificar el estado de tu salud financiera. ¿Dónde estás parado en relación a tu dinero? Es importante hacer un ejercicio de entradas y salidas de dinero que te colabore en planear cuánto tienes y cuánto puedes gastar.

-Haz un presupuesto. Cada peso que tienes y que gastas debe tener un objetivo preciso, debe emplearse estrictamente en lo necesario y en pagar las deudas.

-Reduce o elimina gastos. Ya que hayas realizado tu presupuesto, es importante discriminar todos aquellos gastos que puedas eliminar por su irrelevancia o cambiar por productos más económicos.

-No te endeudes. No puedes gastar más de aquello que tu propio presupuesto te señala. No es una buena época para adquirir deudas, y menos por productos o servicios que no son duraderos.

-Aumenta los ingresos. Puedes vender lo que ya no te sirve, lo que no usas o emprender un nuevo proyecto para incrementar tu capacidad de compra.

-Ahorra. Aunque enero es un mes complicado para hacerlo, cualquier peso que puedas rescatar y ahorrar será valorado para abordar una eventualidad.

