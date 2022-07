¿Cuentahabiente de BBVA? Checa esto, antes de ir al cajero

Cada vez es menos indispensable llevar tu tarjeta contigo a todos lados y exponerte a que te la roben o a que clonen su información. Incluso, muchas personas utilizan tarjetas digitales para ya no tener ni siquiera un plástico en su cartera, ya que actualmente todas las transacciones se pueden hacer vía digital, sí, incluso retiros en el cajero.

Todos estos movimientos se pueden realizar a través de la banca digital, y basta con descargar la aplicación de tu banco a tu dispositivo móvil a través de la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo, las apps de banco no suelen tener ningún costo de descarga o de uso.

Sin embargo, a más conectividad, mayor riesgo de fraude.

Alerta de fraude

Existe una nueva estafa de phishing por medio de mensaje de texto (SMS). Los cibercriminales de alguna manera u otras, obtienen una base de datos con números de teléfono de clientes de bancos, a quienes envían SMS de forma masiva. Este es el SMS que mandan a los clientes de BBVA:

"BBVA Retiro sin tarjeta en proceso de validación por monto - $2,300.00 MXN. Cuenta Débito generado por App móvil. No. Folio: 92749. Al no reconocer este código de seguridad es necesario responder CANCELAR".

Este tipo de mensajes alarman a los usuarios y por consecuencia dan clic en una la dirección adjunta en el texto, misma que lleva al usuario a una página fraudulenta donde les roban los datos bancarios al cliente.

Lo que debes hacer

-Mantén la calma, ya que si actúas con desesperación podrías hacerlo de forma impulsiva y cometer algún error

-Comunícate de forma inmediata con tu banco para recibir indicaciones paso a paso del procedimiento que debes seguir.

-También puedes tomar contacto con la línea de emergencia, que funciona las 24 horas, todos los días del año

-En el caso de tus tarjetas, puedes bloquearlas fácilmente desde tu cuenta de banco digital.

-Posteriormente tendrás la opción de presentar una solicitud de aclaración hacia la entidad financiera en caso de cobros desconocidos.

¿Cómo hacer retiros sin tarjeta?

-Para tener acceso a esta función es necesario tener activa una cuenta en el banco donde pretendes hacer el retiro de dinero. Si lo haces a través de la app BBVA necesitas tener contratado el servicio de alertas BBVA.

-Dentro de la aplicación hay un botón que dice "Retiro sin tarjeta" presiónalo y a continuación elige la opción "Para mí". Ingresa la cantidad que deseas retirar y confirma la operación, enseguida tendrás una clave para hacer el retiro que consta de 12 dígitos y un código de seguridad de 4 dígitos.

-Cuando vayas al cajero automático elige el botón "Retiro sin tarjeta", ingresa la clave y el código proporcionados y ¡Listo! Podrás retirar tu dinero sin tener físicamente tu tarjeta.

-No solo tú puedes retirar dinero, también puedes solicitar un retiro para otra persona que tal vez no tenga tarjeta y no haya forma de hacerle llegar un depósito.

-Para hacer uso de esta opción, en lugar de seleccionar "Para mí", elige la opción "Para alguien más", selecciona el contacto de la persona y elige la cantidad que retirará. -La otra persona recibirá una clave de retiro en su celular y tú le proporcionarás el código de seguridad. El proceso en el cajero es el mismo.

