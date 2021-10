¿Cuántos kilos has subido durante la pandemia? También afectan a tu bolsillo

Durante la pandemia, México se posicionó como el país con mayor aumento de peso, lo que además de generar problemas en la salud, tiene un fuerte impacto económico, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Ipsos.

El reporte Acciones e intervenciones para bajar de peso destaca que la pandemia ha ocasionado aumento de peso corporal, alrededor de un promedio de 6.1 kilogramos.- México es el país que más ha subido de peso; en promedio de 8.5 kilos; seguido de Arabia Saudita, con ocho; Argentina, con 7.9; Perú, con 7.7, y Chile con 7.5 kilos.

Impacto de la obesidad en los bolsillos

Esta situación, además de tener un impacto en la salud y vida de los mexicanos, también tiene repercusiones en la economía, pues de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esta enfermedad, antes de la pandemia, reducía el crecimiento del país en 1.3 billones de pesos al año.

Pablo López Sarabia, investigador del Tec de Monterrey, comentó que los cambios de hábitos y de consumo que se dieron a raíz de la pandemia tienen un impacto financiero que es necesario atender, porque además de tener repercusiones sanitarias, implican un costo económico más alto.

"Este ya es un problema histórico que, año con año, se agrava más. México ya no se puede dar el lujo de pensar tanto este problema con alfileres, tiene que implementar acciones urgentes para solucionarlo", dijo Fátima Masse investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización Quiero Saber Salud, 44 por ciento de los mexicanos considera que ha aumentado de peso debido a la reducción de movilidad impuesta por el semáforo de riesgo epidemiológico.

Gasto chatarra

Según un informe de la encuestadora Kantar WorldPanel, los hogares mexicanos gastan en promedio un 30 por ciento de su presupuesto en comidas y bebidas chatarra.

El estudio se realizó en vista de que recientemente, a este tipo de comida se le agregaron más impuestos, en un intento del gobierno mexicano por reducir las altas tasas de obesidad que hay en el país, que nos coloca en el primer lugar de éste nada glorioso rubro.

Los mexicanos han dejado de gastar en productos de higiene y cuidado personal para invertir gran parte de su presupuesto en comida chatarra.

"Derivado de los impuestos, los hogares pagaron más de 13% adicional en una amplia gama de alimentos, bebidas endulzadas y alimentos para mascotas"", afirma el reporte.

"No podríamos hoy ser concluyentes sobre si esta iniciativa esté resolviendo el problema de obesidad en el país, pero sí estamos seguros de que afectó de manera importante la economía de los hogares mexicanos," afirma Fabián Ghirardelly, Country Manager de Kantar Worldpanel México en el citado informe.

Panorama en calorias

La gastronomía de México, el ritmo de vida, y la situación económica que enfrentan los ciudadanos son factores que han conducido al país a obtener el primer lugar en obesidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe de 2013 "The State of Food and Agriculture " informó que México es el país con más obesidad en el mundo, con un porcentaje de 32.8 de adultos con este problema, arriba de Estados Unidos con un 31.8%.

La jornada alimentaria de un mexicano comienza regularmente con un pan dulce, luego de levantarse.

Al llegar a su trabajo, probablemente ya esté pensando en comer un tamal? porque en casi todas las esquinas de nuestro país hay un puesto donde se venden? al medido día puede llegar a ingerir cualquier tipo de alimento alto en carbohidratos, como galletas o botanas.

Más tarde, cuando se sienta a comer, habrá consumido una serie de grasas saturadas, que más tarde, a la hora de la cena, refrescará con un café acompañado de otro pan dulce.

Comida chatarra

La comida chatarra es una industria multimillonaria. En su libro, Fast Food Nation, Eric Schlosser, periodista de investigación y autor de "best sellers", describe cómo casi el 90 % del presupuesto de los Estados Unidos se gasta en comida chatarra.

Lo que es más sorprendente es que casi el 60 % de los alimentos que se consumen en los Estados Unidos son ultra procesados, productos de conveniencia que pueden comprarse en las gasolineras locales. Estos alimentos procesados también representan casi el 90 % del consumo de azúcar añadida en los Estados Unidos.

La industria no depende de la casualidad para impulsar sus ventas. Utilizan diversos trucos para presentar sus productos de la forma más favorecedora.

