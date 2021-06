¿Cuánto van a gastar los mexicanos para festejar a papá?

El festejo por el Día del Padre puede significar un costo para las familias mexicanas de entre mil a tres mil 500 pesos si se considera el regalo, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequreeños Comerciantes (Anpec).

Aunque el gasto podría ser menor si cada miembro de la familia aporta un platillo y si cada invitado absorbe en partes proporcionales el costo de la comida, dijo el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Aunque según una consulta de Kantar a los hogares mexicanos para saber ¿Cómo planean celebrar este día? los resultados que arrojó esta encuesta fue que:

-6 de cada 10 familias prefieren cocinar en casa para festejarlo en cualquier momento del día (desayuno, comida o cena), muy similar a lo declarado con respecto al festejo de las mamás

-Los regalos no son la parte central de esta celebración, sin embargo, los papás siempre los agradecen y estos presentes pueden ser pequeños detalles hechos por sus propios hijos y 17% tiene esta opción en mente.

También entran en juego artículos que puedan resultarle útiles en su vida cotidiana como relojes, herramientas o alguna prenda de vestir, siendo esta última, la opción preferida con 19%. Otros detalles clásicos como dulces o chocolates también están en la lista con un 10% de preferencia.

"Es importante mencionar que el 12% declaró que no realizará ninguna actividad para celebrar este día, ya sea porque no hay interés o en menor medida porque el padre no está en el hogar, 10% de los encuestados lo mencionó", agregó Adrián Ávalos de Kantar México.

Sin duda hay un mundo de diferentes opciones para disfrutar este día, así que aún hay tiempo de buscar ese regalo perfecto para celebrar, respetando siempre las reglas de convivencia de esta nueva normalidad.

Ventas modestas

Los festejos y las compras que se harán para la celebración del Día del Padre generarán un nivel de ventas muy por debajo del 2019, aproximadamente 40.1% menos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El presidente de dicho organismo, Nathan Poplawsky Berry, expuso que en 2019 las ventas ascendieron a 3 mil 212 millones de pesos, en 2020 sumaron los 725 millones de pesos, es decir 77.4% menos que el año previo y para este año se alcanzará la cantidad de mil 925 millones de pesos.

De ese total de ventas se espera que el 41% se haga por comercio electrónico, es decir, a través de las diversas páginas y plataformas digitales para compras y entregas a domicilio.

Las mayores ventas se esperan en restaurantes, sobre todo en la modalidad de comida para llevar, vinos y licores, ropa, accesorios personales, como relojes, lociones, corbatas, telefonía móvil, videojuegos, artículos de piel, carteras, calzado y cinturones.

En promedio la Canaco estima que el gasto promedio para festejar a papá será de 940 pesos, aunque dependerá de los ingresos de las personas.













Consumidores digitales

Ocho de cada 10 encuestados afirmaron que sí celebrarán esta fecha, la cual festeja el tercer domingo de junio.

Acerca de cómo piensan celebrar a papá, 50% respondió que prefiere hacerlo en casa, 36% señaló que comprará algún producto, 24% acudirá a algún restaurante, 23% irá a la casa de algún familiar y amigo; y 5% indicó que visitará algún destino como la playa o un Pueblo Mágico.

Moda y calzado son los artículos preferidos de los mexicanos para regalar a papá con 58% de las respuestas e intenciones de compra, seguido con celular y bocinas con 41%, accesorios como billeteras o cinturones con 32%, fragancias y perfumes con 31%, alimentos y comestibles con 26%, kit de herramientas con 24% y bebidas alcohólicas con 21 por ciento.

Respecto a cuánto planean gastar, solamente 20% afirmó que gastará más que el año pasado, 54% lo mismo que el año pasado y 26% indicó que gastará menos que en 2020.

¿Se festeja más a mamá que a papá?

El psicólogo del consumo Lars Perner, de la Universidad de California del Sur, cree que la mayoría de nosotros simplemente considera que nuestras madres merecen más y mejores regalos.

"Hasta cierto punto, sea equivocado o no, las madres son consideradas las que más contribuyen a la casa", dijo.

"La gente suele entender los sacrificios que realizan, los pueden ver. Las mamás tienen un lugar especial en el corazón de la gente, hay una idea especial de qué ofrecen a la familia", afirmó.

Perner agregó que posiblemente los padres estén "menos interesados en gestos de agradecimiento tangibles. Creo que los padres sienten que realmente no necesitan chucherías caras y ostentosas o algo similar al ramo de flores de mamá".