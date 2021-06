¿Cuánto valen tus datos personales? Aumentan ciberataques en México

Con el inicio de la pandemia por la covid– 19 y el trabajo remoto, las amenazas en ciberseguridad incrementaron exponencialmente alrededor del mundo. Uno de los ataques informáticos que más se ha agudizado y de los más peligrosos es el ransomware o secuestro de datos, de acuerdo con Mnemo México, empresa de ciberseguridad.

Estos ataques son cada vez más frecuentes y afectan a personas, instituciones y corporaciones de cualquier tamaño. Mnemo advierte que el costo del rescate de un ataque de ransomware puede costar, en México, desde 80 mil hasta 780 mil dólares, en promedio; tan sólo en 2020, 3 de cada 4 ataques fueron exitosos.

"El ransomware es un tipo de malware que busca acceder a información valiosa de los dispositivos, impidiendo a los usuarios legítimos abrir sus archivos debido a que los actores maliciosos los cifran para evitar su consulta si no se conoce la contraseña de acceso, incluso en algunos casos llegan a deshabilitar las defensas de seguridad configuradas en los mismos. Los ataques de ransomware hoy en día exigen un rescate a los usuarios para recuperar el acceso a su información, y a veces, ni siquiera cumpliendo las exigencias devuelven la información secuestrada", dijo Julián Garrido, director general de Mnemo México.

¿Qué es el ransomware?

El ransomware o secuestro de información es uno de los ataques que más se sofisticó a raíz de la pandemia. Los actores maliciosos se están adaptando a la nueva era del trabajo remoto con acciones más sofisticadas para engañar a las víctimas y acceder a las redes corporativas.

"Diversos estudios señalan que 9 de cada 10 empresas han sufrido al menos un ciberataque en los últimos doces meses. Por esta razón, es importante generar estrategias de ciberseguridad que contemplen dentro de la misma el respaldo de la información, considerando que al menos uno se realice fuera de línea y diseñar procedimientos de recuperación en caso de ser víctima de este ataque" afirma Juan Carlos Campuzano, director del CERT, equipo de respuesta a incidentes de Mnemo en México.

De acuerdo con Mnemo, en México, pagando o no el rescate de datos, sólo el 27% de las víctimas pudo restaurar todos sus archivos cifrados o bloqueados tras un ataque, y 21% de quienes sufrieron un incidente de este tipo perdió casi toda su información.

Le tocó a la Lotería Nacional

Ante la falta de respuesta por parte de la Lotería Nacional, los ciberdelincuentes que secuestraron información confidencial de la empresa estatal, liberó datos como contratos, estados financieros y pruebas de acoso sexual.

En total, el grupo Avaddon liberó 3 gigabytes de información de Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional, informó Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión.

El pasado 28 de mayo, el grupo de hackers aseguró que tenía en su posesión documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, ourcing, y otros datos entre el 2009 y 2021.

Avaddon dio a la Lotería Nacional un plazo original de 240 horas para pagar un rescate cuyo monto no se ha especificado y ante la liberación de los datos, se ha dado un nuevo deadline de 192 horas para no liberar más información, pero la Lotería Nacional no se ha pronunciado al respecto.

El ataque es el denominado ransomware donde los delincuentes cibernéticos secuestran equipos y sistemas informáticos a cambio de que se pague un rescate, sin embargo, de acuerdo con expertos, no se debe realizar el pago pues este no garantiza que se recupere la información.





























CJ