Cuánto te cuesta tu tarjeta de débito con HSBC, BBVA o Banamex

De todos los productos financieros que existen, tal vez la tarjeta de débito sea el más fácil de manejar y se debe a que no hay manera de endeudarte, pues al hacer una compra o retirar dinero se extrae directamente de tu cuenta y si el saldo no es suficiente, simplemente la operación no puede realizarse.

Algunas cosas que hacen diferente a unas tarjetas de débito de otras, por ejemplo, es que algunas cobran manejo de cuenta o comisiones por no mantener un saldo mínimo requerido.

Ventajas de las tarjetas de débito



De acuerdo con Rankia, estas son algunas ventajas.

-Control: con los vouchers o estados de cuenta puedes llevar un registro de tus gastos.

-Seguridad: En caso de robo y pérdida puedes reportar tu tarjeta y así se evita perder tu dinero.

-Comodidad: es más fácil llevar tu tarjeta que cargar efectivo.

-Promociones: algunos comercios ofrecen promociones por pagar con tarjetas de débito.

¿Qué tarjeta de débito no me cobran comisiones?

Según los datos de Rankia, cada banco suele tener su cuenta básica que no cobra comisiones de mantenimiento.

Tarjeta débito Scotiabank: Tarjeta de débito Internacional

Al abrir tu cuenta unica digital de Scotiabank tendrás acceso a una tarjeta de débito gratuita. Podrás utilizarla en México y en el extranjero. Además recibirás alertas sin costo al email o SMS de tus consumos y retiros.

Comisiones Scotiabank:

-No hay comisión por apertura

-No hay anualidad

-No hay mensualidades

Tarjeta Bnext

Al registrarte, solicitar y activar tu tarjeta sin costo, recibirás $100 en tu cuenta para poder gastarlo en lo que quieras. En México, pueden realizar depósitos en más de 20 mil establecimientos en el país.

-No cobra comisión por depósito:

No cobra comisión por depósito:

-BBVA

-Farmacia del Ahorro

-Farmacias Benavides

-Soriana

-Waldo´s

-Walmart

Sí cobra comisión por depósito:

-7-Eleven

-Extra

-BNEXT Comisiones

-Por reemplazo, la nueva tarjeta será gratis, solamente les cobrará $150 por el envío.

-Si piden otros reemplazos en el mismo año les cobrará $250 por el envío y la tarjeta.

Si la comisión por el retiro de efectivo supera los $25 de reembolso que realiza Bnext, deben pagar la diferencia. Si el cajero les cobra $40 por retiro de efectivo, deben pagar $15.

-Solamente tienen hasta 2 reembolsos por retiro de efectivo al mes, nacional y 2 internacionales.

Tarjeta débito BBVA: Tarjeta básica BBVA

-Membresía Gratis $0

-Sin comisión por manejo de cuenta.

Ventajas

-Retira y deposita sin tarjeta en cajeros BBVA

-Descarga y utiliza la app BBVA México

-Compra con tu tarjeta de débito

-Usa bbva.mx y Línea BBVA y consulta sin costo

-Activa y recibe Alertas BBVA

Tarjeta débito Citibanamex: Cuenta Perfiles

-Monto mínimo de apertura $1000

-Plan Renta $55 comisión mensual

-Plan de Saldo $165 comisión mensual

Beneficios y Ventajas

-Citibanamex Móvil: Maneja la cuenta desde el celular en cualquier momento.

-Alertas y notificaciones: Recibe información de cuentas 24/7 sin costo.

-Firma Electrónica: Activar la firma electrónica y realizar compras de forma más segura.

-Ahorra fácilmente: Ahorrar desde $100 y disponer del dinero los 365 días del año.

-Preventas y Promociones Citibanamex: Ofertas exclusivas para tu estilo de vida / Tarjetas adicionales / Solicita hasta 4 sin costo.

Tarjeta de Débito HSBC con CHIP: Producto básico general

El CHIP de la tarjeta reduce el riesgo de fraude, funciona como una llave de seguridad entre la terminal y el banco

-Las Tarjetas de Débito HSBC con CHIP son aceptadas en cualquier establecimiento a nivel mundial

-Compras sin firma en comercios de conveniencia

-Recepción de NIP a través de un SMS

-Alertas SMS o E-mail en compras o retiros de efectivo en cajero automático mayores a $1,500

