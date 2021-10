¿Cuánto te cuesta obtener tu historial crediticio?

El historial crediticio es un documento del Buró de Crédito que permite conocer cuántos préstamos ha tenido una persona.

Además, es un puntual en tus pagos, ya que muestra si tienes deudas o no, y determina si eres considerado un sujeto de crédito. O sea, a partir del historial crediticio las entidades financieras decidirán si quieren concederte préstamos o no.

De acuerdo con la Condusef, si quieres tener un buen historial crediticio es necesario que no caigas en deudas y, además, procures pagar las que tienes. Así no generarás más intereses.

Mitos

-Sólo entras si eres un mal pagador. No es cierto. Si te conceden un préstamo, ya estarás dentro. No importa si lo pagas a tiempo o no, con solo tenerlo ya aparecerás en estas listas del Buró de Crédito.

-Si no quieres aparecer tienes que pagar a tiempo tus deudas. Tampoco es cierto. Aunque pagues a tiempo los créditos que tengas, tu nombre estará en el historial crediticio.

-Si tienes un historial malo, siempre se quedará así. No es verdad. Sí que es verdad que las deudas pagadas fuera de tiempo quedan registradas por un periodo de alrededor de 5 años. Pero, si a partir de entonces pagas siempre cuando toca, al cabo del tiempo tendrás un historial crediticio positivo.

Cómo "abrir" tu historial crediticio

-Para abrir tu historial, puedes empezar con un plan para tu celular, buscar una tarjeta departamental (asegurándote que esta tienda reporte al Buró de Crédito) o contratar televisión por cable

-También puedes pedir una tarjeta de crédito. Cuando la empieces a utilizar, ya entrarás en el historial crediticio

-Solicita un préstamo en tu entidad financiera

-Puedes buscar otra entidad financiera que no sea la tuya, aunque sí que es verdad que tendrás menos posibilidades, por lo que no te extrañe que denieguen tu solicitud

¿Cuánto cuesta?

Obtener tu historial crediticia no tiene costo una vez cada 12 meses, pero si necesitas uno adicional esto es lo que vas a pagar:

