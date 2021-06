¿Cuánto te costaría divorciarte de tu pareja?

Vivir en unión libre es lo de hoy, piensan algunos. Detrás de esta idea no están solo las implicaciones de casarse, sino la posibilidad de divorciarse, y lo complejo y costoso que puede resultar ese trámite. Terminar una relación formal puede costar entre 1,500 y 20,000 pesos, dicen expertos.

Pese a los costos, en México el número de divorcios va en aumento. En 2012 se registraron 99,509 divorcios, 16% más que dos años antes, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, en 2020 la tasa nacional fue de 18.4 divorcios por cada 10 000 habitantes mayores de 17 años. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional se encuentra:

-El divorcio incausado

-De mutuo consentimiento

-Separación por más de un año

¿Los costos?

Casarse cuesta 2 mil 614 pesos. Durante 2020 el matrimonio civil tenía un costo de 2 mil 529.50 pesos. Realizar el trámite de divorcio cuesta 1 mil 302 pesos, sufrió un aumento de 42 pesos ya que el año pasado tuvo un costo de 1 mil 260 pesos.

De acuerdo con la Biblioteca Jurídica de la UNAM, el divorcio es "la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro". La sentencia de divorcio define la situación de los hijos menores de edad, la división de los bienes, el pago de pensión alimenticia y acciones de la autoridad jurisdiccional.

Si te casaste por el civil y después tomaste la decisión de separarte de tu pareja, debes saber que el divorcio es un trámite regulado por el Estado, es decir, necesitarás pasar por un proceso que requiere de cierta documentación y costos y, en ciertos casos, de un abogado.

Divorcio administrativo

-Solicitud de divorcio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México de forma gratuita.

-Copia certificada del acta d++e matrimonio, con antigüedad mayor a un año.

-Original y copia de comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

-Identificación oficial de los interesados, en original y copia.

-Pago de derechos de $1,302 pesos

-Declaración por escrito en original de no haber procreado hijos durante el matrimonio, o si los tienen, que son mayores de edad y no requieren de pensión alimenticia, así como que la divorciante no está embarazada, o Constancia Médica y si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal.

Divorcio incausado

-Acta de matrimonio

-Acta de nacimiento de los hijos

-Declaración de convenio que especifica en dónde vivirá cada persona, visitas y convivencias con los menores.

-Se debe pagar una inscripción con un costo de $259 MXN.

El costo que cobrará el abogado depende de éste, pero abarca un costo inicial de $4,000 a 8,000 MXN, dependiendo el caso.

¿Cuánto tiempo tarda un trámite de divorcio?

El trámite de un divorcio administrativo o voluntario es de aproximadamente un mes.

El proceso de un divorcio incausado tarda aproximadamente tres meses.

