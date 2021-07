¿Cuánto gana Carlos Slim por hora y cuáles son sus hábitos en el día a día?

El hombre más rico de México, el empresario Carlos Slim, tiene una fortuna con un valor neto de alrededor de 62.8 mil millones de dólares, de acuerdo con la lista de millonarios de Forbes de este año.

A pesar de ello y por segundo año consecutivo, el magnate mexicano con ascendencia libanesa, quedó fuera del Top 10 de multimillonarios de Forbes 2021. Este año ocupó el lugar 16 entre los hombres más ricos del mundo, según la lista de la revista especializada.

Con sus 62.8 mil millones de dólares, Slim Helú lidera a los 51 latinoamericanos que este año han sido incluidos en la lista anual de milmillonarios publicada por la revista Forbes.

A pesar de mantenerse fuera del Top 10, su fortuna cifra creció casi 11 mil millones de dólares en el último año, pues en la lista de Forbes de 2020, la fortuna del empresario se calculaba en 52.1 mil millones de dólares.

Los expertos han hecho cálculos basándose en sus ganancias anuales, en los números más altos que sus negocios han registrado y en los datos de ingresos que están disponibles.

¿Cuánto gana el hombre más rico de México?

De acuerdo con diversos medios de comunicación especializados en economía y finanzas, Carlos Slim gana, diariamente, un aproximado de 20 millones de dólares, por lo que su sueldo mensual podría alcanzar los 600 millones de dólares, lo que lo colocaría entre los 10 multimillonarios que ganan una cifra similar según un informe positivo de empleo llevado a cabo en Estados Unidos.

Para saber cuánto gana el empresario, según los medios, basta con dividir los 20 millones entre 12 horas, lo que significaría que Slim se lleva 240,000,000 en un solo día, unos 10 millones cada hora y 166,666.667 dólares cada minuto. ¿Cuánto es esto? Si hacemos la conversión de dólares a pesos estaríamos hablando que serían más de 3 millones de pesos.

Hábitos que podrías aprenderle

Aprende rápido

Según el mismo Carlos Slim, él y sus hermanos comenzaron a aprender de negocios desde una edad temprana por su padre, quien era un hombre de negocios. A los 12 años, Slim compró sus primeras acciones en un banco mexicano, lo que muestra que su familia seguía una filosofía de educarse sobre negocios y el dinero desde una temprana edad.

Estilo de vida sencillo

A pesar de su enorme fortuna, el hombre ha vivido en la misma casa de seis habitaciones durante un largo tiempo. Una de las grandes curiosidades de Carlos Slim es que pese a ser uno de los personajes más importantes del país no le gusta tener chofer, en la mayoría de las ocasiones maneja su auto.

Asimismo, no gasta demasiado en ropa, no viaja demasiado e incluso se señala que no tiene ninguna propiedad en el extranjero, y no está interesado en hacerlo. El hombre mantiene su estilo de vida relativamente sencillo, no tiene yates ni aviones, y aunque sí se permite algunos lujos, cuando se trata del trabajo, lo mantiene serio y simple.

Pasa tiempo con su familia

Algo que han mencionado muchos de los multimillonarios del mundo, como Jeff Bezos, es la importancia de dedicarle tiempo a la familia. Carlos Slim afirma que le gusta pasar las tardes y noches con su familia, hablando sobre cómo ha ido el día y sobre las actividades familiares. Bill Gates también sigue este hábito y aunque él no ha involucrado a sus hijos en el negocio familiar, sí los impulsó a buscar una carrera de forma independiente.

El empresario se levanta todos los días a las 8 de la mañana y distribuye su tiempo entre sus obligaciones laborales, su familia, y el descanso. Para Carlos Slim pasar tiempo de calidad con su familia, es de fundamental importancia, de acuerdo con una entrevista con Infobae.

Diversifica

En cuanto a sus negocios, el empresario ha diversificando sus inversiones y actualmente tiene presencia en diferentes industrias. Se dice que Slim fue responsable de salvar al New York Times comprando acciones. Tiene presencia en telecomunicaciones, infraestructura y construcción, energético, financiero.

Busca alternativas

Carlos Slim ha sido criticado por no tener un impulso filantrópico tan fuerte como otros multimillonarios como Bill Gates o Buffett, pero el empresario se ha defendido presentando su filosofía, la cual se basa en la idea en que la creación de empleos es más efectiva que la caridad, y su enfoque está en impulsar sus empresas para generar más oportunidades, e incluso así ayudar a la economía.

