¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por vivir donde menos tiembla?

Debido a que existen muchas colonias de alto riesgo por sismos en la Ciudad de México, se ha incrementado la necesidad de mudarse a lugares donde no haya temblores y se pueda cuidar del patrimonio.

México se encuentra ubicado entre cinco placas tectónicas, y sus movimientos paulatinos lo hacen más susceptible a temblores y terremotos que otros países.

El Servicio Sismológico Nacional clasifica en cuatro las regiones sísmicas del país:

-Zona A: Esta es una zona en la que no se han reportado sismos en los últimos ochenta años y en la que mayormente no se espera que ocurran.

-Zona B y C: Se trata de zonas en donde no se registran sismos frecuentemente o que, en caso de registrarse, no se perciben fuertes.

-Zona D: En esta zona se han registrado sismos intensos y que han marcado la historia del país.

¿En qué zona vives?

Entonces en la Zona A entran los estados donde no se han reportado sismos en los últimos 80 años y en los que, mayormente, no se espera que ocurran. Estos estados son Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al cierre de la primera mitad de este año, el precio promedio de una casa en estas cinco entidades se ubica en 1.1 millones de pesos, con fuertes diferencias entre cada estado.

El documento, que publica la dependencia cada trimestre, señala que las propiedades más económicas se pueden encontrar en Tamaulipas, con precios que van desde los 450 mil pesos.

El valor de la vivienda en cualquiera de esos cuatro estados representa menos de la mitad del costo promedio en la capital del país, que según el documento es de 2.9 millones de pesos.

Unas por otras

El primer paso para cambiarse a otro estado es un sitio para vivir, pero el segundo es el costo de residir en esos lugares, que incluye desde el transporte público, los energéticos, hasta el entretenimiento.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual por ciudades ha pegado más a urbes como Monclova y Torreón, ambas en Coahuila. El organismo precisa que estas dos ciudades están entre las tres primeras donde la inflación, es decir, los precios de la canasta básica, se ha incrementado a un mayor ritmo entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021.

En Monclova el incremento en la inflación araña siete por ciento y es la segunda ciudad que más alzas ha sufrido en los últimos 12 meses, mientras que en Torreón, que ocupa el tercer puesto a nivel nacional en la medición del Inegi, el indicador ha subido 6.93 por ciento.

En sentido contrario, las ciudades de Quintana Roo están entre las de menores incrementos, con tasas que apenas rebasan el cuatro por ciento.

Además, de acuerdo con el sitio Expatistan, que proporciona información sobre el costo de vida en diferentes ciudades del mundo, reporta que en México, la urbe más cara es Monterrey, en Nuevo León, incluso por encima de los costos que representa la capital del país.

En el top cinco de este índice aparece Cancún, mientras que al fondo de la tabla, en el sitio 31 de 33 ciudades incluídas en el indicador, está Reynosa, en Tamaulipas.