¿Cuánto cuesta morirse en México?

Morirse cuesta mucho, en algunas funerarias manejan paquetes básicos que van desde cuatro mil 500 pesos pero no cubren todas las necesidades; las más grandes y conocidas manejan paquetes que pueden llegar hasta los 80 mil pesos.

Mi mamá murió por un padecimiento renal. No estábamos preparados ni económica ni emocionalmente. "De un día para otro debimos hacer trámites y juntar un dinero que no teníamos, morirse no sale barato", dijo Luis de 52 años.

Él cuenta que "afortunadamente" tuvo el apoyo familiar para el tema de los gastos. "Son momentos en los que te nublas, entre el dolor, la angustia, hay que hacer muchos trámites y por si fuera poco, el tema de los gastos que nunca paran".

Un servicio de previsión funeraria es hasta 50 por ciento más económico que un servicio contratado al momento de la muerte de un ser querido; sin embargo, sólo 4 por ciento de la población mexicana cuenta con un plan de este tipo, por lo que las familias tienen que desembolsar de un día para otro por lo menos 10 mil pesos por un servicio funerario, según Gayosso y J. García López.

"Tenemos una relación muy cercana con la muerte, la celebramos, tenemos una fiesta espectacular y única a nivel mundial, pero nos quedamos en eso. La gente le tiene miedo a la previsión porque hay un tema cultural en el que las personas dicen ´todavía no me quiero morir" d ijo en entrevista para Telediario Mauricio Valdés, gerente de Planeación y Nuevos Negocios de Grupo Gayosso.

Ahorros

Además del miedo a la muerte, otra de las razones por las que las personas no tienen en el radar la compra anticipada de paquetes funerarios es porque ponderan otros gastos como: fiestas, vacaciones o coche; sin embargo, detrás de la previsión existen beneficios económicos.

De acuerdo con Grupo Gayosso y J. García López con un plan de previsión las personas pueden ahorrarse hasta un 50 por ciento en comparación con lo que se gasta cuando se adquieren servicios funerarios de último momento. Pero además, s e ahorran también problemas en la realización de trámites.

Seguro de gastos funerarios

Los seguros funerarios entregan una suma asegurada o reembolsa a los beneficiarios para cubrir los gastos del deceso, es decir, primero cubres los gastos y después te reembolsan el dinero. Mientras que el plan funerario brinda todos los servicios y lo puedes pagar con anticipación.

Los costos pueden ir desde los 900 pesos al mes hasta los 200,000 pesos en una sola exhibición, de acuerdo con cifras de Profeco. Tanto si buscas un plan privado como si prefieres pagar este servicio con el IMSS o el ISSSTE.

Costos

-La cremación oscila entre los 6,700 hasta 12,000 pesos.

-La inhumación de 4,000 a 10,000 pesos.

-El lote en un panteón va desde los 25,000 hasta los 100,000 pesos.

-El acta de defunción cuesta 75 pesos.

-A esto, hay que añadir costos como flores, veladoras, alquiler de sillas, servicio de cafetería, ataúd, traslados, etcétera. Si la persona que muere lo hace en un evento de violencia, también hay que pensar en el costo por liberamiento del cuerpo ante el MP.

Servicio funerario en el IMSS

Los planes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ajustan a todo tipo de presupuesto. Los servicios que ofrecen son:

-Velación en capilla

-Salas de estancia

-Velación en domicilio

-Traslado a nivel nacional

-Despacho de trámites y servicios complementarios, como: sala de exhibición de ataúdes

-Embalsamamiento

-Cremación

Los costos de velación, arreglo estético, asesoría, ataúd y traslado del cuerpo van desde los 5,500 pesos hasta los 10,000 pesos. No incluye panteón, cremación, inhumación, sillas ni servicio de cafetería. Puedes consultar los datos en la siguiente página .

Servicios funerarios del ISSSTE

Para los trabajadores o jubilados del ISSSTE, el costo del servicio de velación va desde los 2,600 hasta los 4,000 pesos, las fosas oscilan entre los 10,000 y los 16,000 pesos. Pero los familiares también pueden solicitar un reembolso ante el Instituto sobre el gasto que se haya hecho.