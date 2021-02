¿Cuánto chocolate consumes al año?

En México, el consumo de chocolate por persona al año es de 700 g, una cifra muy baja en comparación con los 11.9 kilos por persona que reportó Suiza en 2014, el mayor consumidor del mundo, según datos que dio a conocer la Profeco en vísperas del 14 de febrero.

El chocolate es uno de los postres preferidos y de alto valor para paladares de chicos y grandes por ser un alto generador de endorfinas, por lo que se ha convertido en una tradición a regalar en diferentes festividades, sobre todo, el Día de San Valentín.

El chocolate se obtiene de la mezcla de azúcar, pasta y manteca de cacao. Existen varios tipos y presentaciones, elaborados con diversos productos combinados (bombones, frutos secos, cereales, licores, en bebida, etc.) entre ellos la leche, o bien, hay quienes lo siguen prefiriéndolo en su forma más natural.

Asimismo, existen diferentes tipos con composición distinta. La Norma Oficial Mexicana 186-SSA1/SCFI-2013 sobre cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao, establece las especificaciones sanitarias, comerciales que debe cumplir el cacao, el chocolate, los productos similares y los derivados del cacao. De acuerdo a su denominación comercial y composición, encontrarás la siguiente variedad:

¿CÓMO ESCOGER UN CHOCOLATE DE CALIDAD?

En barra, bombón, en polvo, derretido o como cubierta, el chocolate deleita los paladares en diferentes formas, texturas y sabores, pero no siempre a los mejores precios.

Al momento de elegir, debes tener presente que un chocolate muy barato es un chocolate de mala calidad en el que posiblemente no se seleccionaron bien las habas de cacao, este adicionado con grasas vegetales y otros sabores artificiales.

La NOM 186-SSA1/SCFI-2013, mencionada anteriormente, especifica que cuando en la elaboración de los productos se utilice grasa diferente a la manteca de cacao se deberá declarar como grasa vegetal. Los productos similares, de igual forma, podrán utilizar el término chocolate siempre y cuando se anteponga el texto: "Sabor a", con la misma tipografía, tamaño y color que la de la denominación.

Aunque cada marca de chocolate tiene sus propios procesos de elaboración con el fin de acercarte a la esencia del cacao, diferenciar lo bueno y lo aparente, así como lo artesanal y lo industrial es la tarea que debes realizar al elegir.

BENEFICIOS DEL CHOCOLATE

- Aumenta los niveles de serotonina y de endorfina en el cerebro mejorando el humor y aumentando el placer, funciona como antídoto para la depresión; la serotonina es un neurotransmisor que produce felicidad.

- El cacao es un producto rico en magnesio, lo que le convierte en ideal para deportistas gracias a sus valores nutricionales. Esto redunda en un fortalecimiento muscular y un aporte energético constante que favorece la actividad física de una forma más continua.

- Uno de los principales valores es su riqueza en antioxidantes (polifenoles) que ayudan a prevenir el envejecimiento.

- Reduce el colesterol. Algunos estudios que demuestran que su consumo, moderado, ayuda a reducir el colesterol. El cacao tiene un alto porcentaje en ácido oleico que disminuye el colesterol malo y sube el bueno.

- Bueno para el corazón, ayuda a reducir los accidentes cardiovasculares toda vez rebaja de la presión arterial.

- El hierro, destaca como uno de los valores nutricionales del cacao.

- No produce caries. El cacao es un producto que no se queda en la boca, y al no permanecer no genera las condiciones necesarias para que se produzcan caries.

- Uno de los principales miedos de los adolescentes a la hora de comerse una tableta de chocolate es el acné; sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre alguna vinculación entre el consumo de cacao y la aparición de acné.