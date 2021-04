¿Cuándo se trata de ahorrar, a quién le confías tu dinero?

Ahorrar no sólo se trata de un hábito, sino el poder conseguir objetivos en mediano y largo plazo. Si bien el dinero no lo es todo, ayuda mucho a poder comprar productos, bienes y servicios necesarios y a veces no tan necesarios.

¿POR QUÉ AHORRAR?

Porque brinda seguridad y tranquilidad para el futuro y para cuestiones imprevistas. Se tiene la falsa idea de que el ahorro sólo es para los ricos, para la gente que le sobra dinero y por eso puede ahorrar, pero no es así. Ahorrar va de la mano con cualquier plan de finanzas personales sin importar cuánto ganas o si te va bien o mal económicamente.

De acuerdo con el Estudio de Ventas Online en Servicios Financieros, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 8 de cada 10 internautas hace alguna actividad de ahorro:

-Utilizan una cuenta bancaria

-Lo guardan en su propia casa

-Ahorran por medio de una tanda

-Cuentan con un fondo de ahorro por parte de la empresa donde laboran

-Una persona de confianza les guarda su dinero

De ese grupo de personas que ahorra, 6 de cada 10 lo hace "para cualquier emergencia", seguido de, para solventar gastos personales, para poder viajar; para jubilarse.

La crisis sanitaria por la covid-19 ha traído nuevos hábitos de uso de servicios financieros para los mexicanos con el fin de evitar acudir a las sucursales, guardar sana distancia, tener transacciones seguras; Entre los hallazgos del estudio, 3 de cada 10 usuarios de internet en México han contratado algún servicio financiero digital en medio de la pandemia por la covid-19.

Las operaciones financieras que más prefieren usar los internautas mexicanos son:

-La consulta de saldo de sus tarjetas

-Las transferencias electrónicas

-El pago de servicios

-Las recargas telefónicas

-Pago de sus líneas de crédito

AHORRO VS RETIRO

Es muy común que se nos haga fácil pagar algo con la tarjeta de crédito o pensar "después lo pago". Sin embargo, esto sólo te llevará a endeudarte cada vez más y tu plan de ahorro se verá significativamente mermado, advirtió kubo.

"Así que cuando inicies tu ahorro utiliza únicamente los recursos que lleves a la mano. De esta manera moderas tu consumo y tus gastos. Olvídate de tener deudas innecesarias y de cubrir tasas de interés por algún préstamo", dijo.

De acuerdo con el estudio de la AMVO, los usuarios de servicios financieros poseen en su mayoría tarjeta de débito; posee al menos un servicio de ahorro; un crédito; y un seguro.

Daniela Orozco, directora de investigación de la AMVO destacó que "los servicios financieros con mayor importancia en enfocan en retiro y seguro, ante imprevistos".

En temas de seguridad, a pesar de que 7 de cada diez usuarios se sienten vulnerables de tener un robo de identidad, o un fraude, al menos el 40% de los encuestados consideró que es la mejor opción que tiene al momento.

BAJA EN LOS INGRESOS

Por la crisis sanitaria, la situación económica durante el último año también ha habido modificaciones importantes y ha "pegado" en el ingreso que tienen los mexicanos: 50% de los encuestados ha visto reducido sus ingresos.

Esto ha llevado a que el 31% de los internautas encuestados haya tenido que hacer solicitud de créditos a familiares, conocidos y en el 18 por ciento de los casos hacer una solicitud de préstamos de nómina adelantados.

RAZONES PARA ADQUIRIR SERVICIOS FINANCIEROS POR INTERNET

Por la facilidad que brind el canal digital, primordialmente en el smartphone, y el miedo a las aglomeraciones han sido las principales razones para contratar servicios financieros por internet, según la AMVO.