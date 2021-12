¿Cuáles son los retos de Victoria Rodríguez si llega a ser gobernadora de Banxico?

Cuidar la estabilidad de precios, el principal reto de Victoria Rodríguez Ceja en caso de ser ratificada para gobernadora del Banco de México (Banxico), así lo dio a conocer durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para integrarse a la Junta de Gobierno de Banxico.

Pero, ese no es el único reto que enfrentaría Rodríguez Ceja al frente del órgano autónomo, también está el control de la inflación y del poder adquisitivo de la moneda.

En tanto, aunque Edna Jaime, la directora general de México Evalúa en EF Meet Point. Dólar y banco de México ¿qué se ve en el horizonte?, está de acuerdo con que cada vez más mujeres se sumen a este tipo de cargos, manifestó que estar al frente de Banxico, no sólo requiere de habilidades técnicas, sino también de una personalidad peculiar.

"A mí me encanta que tengamos una gobernadora del banco central, pero a su vez me encantaría que cumpliera con todos los requisitos, que tuviera la conjunción de atributos, no solamente técnicos, sino también de personalidad, de aplomo".

"No estamos en tiempos normales, hay que partir de esa premisa, no es un día de campo para esa junta de gobierno, ni para quien llegue como gobernador del Banco de México, sea ella u otra persona, porque tenemos un presidente que ha concentrado mucho poder, que tiene el control de la agenda pública de este país, y ya lo hemos visto iniciar andanadas contra instituciones autónomas (...). Puede ser muy arriesgado jugar con fuego. En el momento que toma protesta, Victoria tiene la responsabilidad que marca la ley, el control de la inflación y del poder adquisitivo de la moneda", agregó la también presidenta del Consejo Directivo de Youth Build México.

Por su parte, Marco Oviedo, doctor en Economía por la Universidad de Yale dijo que, quien ocupe el nuevo cargo al frente del Banxico, debe estar conectado con los movimientos de la Reserva Federal de EU (Fed).

"Es importante tener a alguien que sepa que está pasando en EU. Yo estoy seguro que Victoria todavía no se entera bien de lo que está pensando Powell. Los gobernadores de un país como México tienen que estar hablando con ellos, tener el ´feeling´ de la Reserva Federal, y yo no la veo ahí, yo no la veo con esa pericia, ojalá lo aprende rápido", precisó.

Lo anterior, luego de que reconociera que la economía ha estado sufriendo choques diversos, que se han traducido en alzas, por ejemplo, la inflación está en 7 por ciento. "Si bien, es un fenómeno global, el banco central tiene la obligación de que esa tasa regrese al 3%. El riesgo es que esta llamada transitoriedad, ya no sea transitorio como lo mencionó Powell en EU, y que la tasa anual se mantenga niveles elevados".