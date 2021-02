Cronología del duelo Disney+ vs Netflix

El anuncio de Disney sobre el lanzamiento de su propia plataforma de streaming ha comenzado a golpear económicamente al que será su principal competidor en el mercado, Netflix, pues un día después de que la noticia diera la vuelta al mundo, las acciones de la casa productora de Stranger Things, Orange is the New Black y Bojack Horseman cayeron cerca de un 5%.

Lo que al cierre de la jornada del pasado 12 de abril representó una caída de 8 mil millones de dólares. Cada acción se cotizó en 349.36 billetes verdes.

Lo anterior, sólo es el comienzo de una guerra de mercado que demarcará la pauta del entretenimiento, el servicio streaming y la nueva producción de contenidos durante los años venideros.

Por lo pronto, Disney+ ha dicho que en Estados Unidos ofrecerá dicho servicio de manera mensual por 6.99 dólares, o bien 69.99 en suscripción anual. Por su parte, Netflix mínimamente cobra 9 dólares.

UN POCO DE HISTORIA

En el año de 2012, se firmó un acuerdo cercano a los 300 millones de dólares al año, en el que Disney vendía los derechos de su contenido para su transmisión ‘on demand’ en Netflix. En el momento, la compañía fundada por Walt Disney veía a un “amigo” en la firma fundada por Reed Hastings y Marc Randolph.

No obstante, cinco años después Disney haría el anuncio de su propia plataforma de streaming. En agosto de 2017 se inició el camino hacia Disney+, el cual tendrá una nueva escala el próximo 12 de noviembre en que vea la luz del mundo.

LAS JUGADAS DE DISNEY

En marzo de este año, la casa de Mickey Mouse concretó la compra de 20th Century Fox. Cabe destacar que en 2009 se hizo de Marvel y en el 2012 adquirió a la productora de Star Wars, Lucasfilm. Además, desde hace varios años la cadena deportiva ESPN forma parte del conglomerado empresarial de Disney.

Con la transacción, Disney también consiguió las empresas subsidiarias Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, la productora televisiva 20th Century Fox, el canal FX, el National Geographic y una participación mayoritaria en Hulu, otra interfaz de streaming.

Esta es la oferta de contenido con la que Disney+ arrancaría en noviembre.

UN MOVIMIENTO ARRIESGADO

Sin embargo, las adquisiciones de Disney significarán a la compañía un déficit de casi 4 mil millones de dólares durante el año fiscal de 2019, de acuerdo con el analista Michael Nathanson. A dicha percepción se suma la de Todd Juenger, quien afirma que las finanzas de la productora, ahora dueña de Los Simpsons, pueden empeorar en caso de que se expandan los servicios de Hulu hacia el extranjero.

Por su parte, el gigante del entretenimiento espera que las ganancias de su salto hacia el streaming comiencen a llegar a partir de 2024. Disney confía en que para finales de ese año fiscal haya alcanzado el registro de entre 60 y 90 millones de suscritores de Disney+. De igual manera, espera que los afiliados a ESPN sean 12 millones de personas, mientras Hulu factura a 60 millones personas inscritas.

LA REACCIÓN DE NETFLIX

En tanto, Netflix continuará con la estrategia que hasta ahora les ha funcionado: invertir millones de dólares al año en la producción de su contenido original, con la esperanza de incrementar la cifra de 139 millones de suscriptores con los que cuenta actualmente alrededor del mundo.

De acuerdo con el CEO de la firma, Reed Hastings, "uno hace su mejor trabajo cuando tiene grandes competidores".

Con información de RT y Espinof

