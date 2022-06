Criticaron a Elon Musk y despiden a empleados de SpaceX

La compañía de cohetes SpaceX fundada por Elon Musk despidió al menos a cinco empleados por estar relacionados con la carta donde criticaban la labor de su jefe y donde instaban a los ejecutivos a hacer que la cultura de la empresa fuera más inclusiva.

De acuerdo con The New York Times, la compañía SpaceX había despedido a empleados relacionados con la carta, citando a tres fuentes, aunque no detalló el número de personas que habían sido despedidas.

La carta que comenzó una circular entre el personal en los últimos días calificaba a Musk de "distracción y vergüenza" para la empresa que fundó.

Gwynne Shotwell presidenta de SpaceX, envió un correo electrónico diciendo que la compañía había investigado y despedido a varios empleados relacionados "con la carta, dijo el medio.

La carta pedía a los líderes de SpaceX que condenaran y se distanciaran de la "marca personal" de Musk.

El mes pasado, Insider informó que Space Exploration Technologies Corp. había pagado a una empleada 250 mil dólares para resolver un reclamo de Musk sobre acoso sexual en 2016.

Actualmente Musk está en un proceso de adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares, ayer el magnate se reunió con los empleados de la plataforma por primera vez y dijo que se debería permitir decir "cosas bastante escandalosas" siempre que el contenido no sea ilegal.













kach