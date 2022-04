Créditos a la palabra tienen incumplimiento de 99%

Los Créditos a la Palabra no continuaron este 2022 y más del 99% no han sido pagados, aun cuando ya están en tiempo de devolverse, o de dar al menos un pago, de acuerdo con la "Evaluación de Diseño 2021: Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares" de la Secretaría de Economía.

El "Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares", mejor conocido como Créditos a la Palabra, era uno de los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y está mencionado entre los 100 compromisos del mandatario expresados en el Zócalo.

En el ejercicio fiscal 2020, dicho programa tuvo un millón 396 mil 251 beneficiarios, mientras que el ejercicio 2021 se asignaron 61 mil 654 apoyos. En total, un millón 457 mil 905 beneficiarios.

Del total de los recursos aprobados al Programa, 96.0% se destinó al otorgamiento de apoyos directos a la Población Objetivo. Los gastos asociados a la operación, supervisión y evaluación externa del Programa, no deben ser mayores que 4.0%. Según la información disponible en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el Programa en 2020 tuvo una asignación presupuestal de 31 mil 503 millones 21 mil 210 pesos de la partida 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto original al Pp U007 fue de mil 600 millones de pesos y el modificado de mil 596 millones 200 mil pesos.

De acuerdo con información que Publimetro obtuvo a través transparencia, hasta el pasado 22 de marzo del 2022, un millón 456 mil 228 beneficiarios deberían de estar en el proceso de devolución del apoyo otorgado, sin embargo, solamente 380 mil 996 beneficiarios (26.16%) han realizado por lo menos un reembolso, y únicamente 628 beneficiarios (0.04%) han concluido el proceso de devolución.

Además, en respuesta a la solicitud de información con número de folio 330025922000277, la Secretaría de Economía informó que "los Lineamientos de Operación NO ESTABLECEN acciones para los casos en los cuales no se pague debidamente el apoyo otorgado. Se menciona que el recurso otorgado al amparo de este Programa esta´ sujeto al compromiso solidario de las personas beneficiarias de reembolsarlo".

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló el 13 de abril que, había demora en el pago.

"Es entendible, porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado el cierre de comercios, de pequeños negocios, cuando se nos cayó por completo la economía. [...] El pueblo de México es un pueblo honesto, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y no es por nada, pero la gente que recibe un pequeño crédito, una tanda, cumple más que los de mero arriba", dijo en su momento.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS FAMILIARES?

El programa surgió "con la finalidad de contribuir a conservar las actividades económicas de los segmentos productivos más pequeños y los empleos que generan durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", además, que fue operado por "el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) y las Secretarías de Economía y Bienestar [...] durante los ejercicios 2020 y 2021?, explica Economía en la solicitud de información referida.

"Durante el ejercicio fiscal 2020, el Programa opero´ bajo las modalidades Microempresa Familiar [de manera conjunta con la Secretaria del Bienestar (SEBIEN)] y Apoyo Solidario a la Palabra (con el Instituto Mexicano del Seguro Social); mientras que, en 2021, el Programa estuvo integrado por tres modalidades: Empresas Cumplidas, Mujeres Solidarias (a través de la Unidad de Desarrollo Producto de la Secretaría de Economía) y Microempresa Familiar (por la SEBIEN y Secretaría de Economía)", explica la dependencia.

¿DE CUÁNTO DINERO ERA EL APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS FAMILIARES?

Con base en los lineamientos para la operacio´n del programa se establecio´ que tenía cobertura nacional y que "consistía en el acceso a un Apoyo Financiero por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), que se entregara´n en forma individual a las personas fi´sicas o morales que cumplan los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos", refiere la Secretaría de Economía.

El Apoyo Financiero de todas las modalidades esta´ asociado al compromiso solidario de las Personas Beneficiarias para reembolsarlo a partir de un esquema que preserve el valor real de los recursos. Para ello se realizara´n hasta 33 reembolsos mensuales por la cantidad de 823.70 pesos, mismos que comenzara´n a realizarse dentro del cuarto mes posterior a la fecha de recepcio´n del apoyo

A pesar de la importancia atribuida por el Gobierno a este programa, en el Presupuesto de Egresos de la Federacio´n 2022, la Secretari´a de Economi´a no operó recursos que tengan como fin asignar apoyos, recursos o subsidios.

TANDAS DEL BIENESTAR, TAMBIÉN CON GRANDES ADEUDOS

En la solicitud de información pública número 330025822000814, presentada a la Secretaría del Bienestar, se cuestiona el número de beneficiarios registrados en el programa durante los an~os 2019, 2020, 2021 y 2022, además de cua´ntos de esos beneficiarios ya cumplieron con el plazo para pagar el apoyo recibido, cua´ntos beneficiarios ya pagaron y cua´ntos esta´n por pagar. Sin embargo, en su respuesta, Bienestar se limita a compartir el procedimiento para consultar el padrón de beneficiarios en su sitio web, lo que no responde el resto de cuestionamientos.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuestionada en los mismos términos -y con las mismas preguntas- refiere en la respuesta a la solicitud con folio 330026522000434 (fechada 24 de febrero de 2022) que "la Unidad de Control, Evaluacio´n y Mejora de la Gestio´n Pu´blica (UCEMGP) menciono´ que, el Programa de Microcre´ditos para el Bienestar, con clave presupuestal U006 para el ejercicio 2019 y S285 para 2020 y 2021 registro´ en el SIIPP-G los datos siguientes: ejercicio 2019: 350 mil 969 beneficiarios; ejercicio 2020: 463 mil 149 beneficiarios; ejercicio 2021: 269 mil 315 beneficiarios" y que "para el Ejercicio 2022: a la fecha, no se cuenta con informacio´n a reportar debido a que la integracio´n se realiza quince di´as despue´s del cierre del primer trimestre".

Por otro lado, en el oficio UNEL/DGT/DTAIPD/0668/2022, fechado el 16 de marzo de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de las fiscalizaciones realizadas al programa Tandas del Bienestar en 2019 y 2020; esto, en respuesta a la solicitud de acceso a la informacio´n 330030122000209.

De acuerdo con la información que la Secretari´a de Economía proporcionó a la ASF para las auditorías correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, el programa Tandas del Bienestar, en el ejercicio 2019 tuvo 350 mil 666 beneficiarios y en el ejercicio 2020 tuvo 495 mil 988 beneficiarios (384 mil 319 en la modalidad "Consolidacio´n" y 111 mil 669 en la modalidad "Mes 13 JCF").

Con fecha al 31 de diciembre de 2020, los 350 mil 666 beneficiarios del ejercicio 2019 cumplieron el plazo para pagar el apoyo (un mes de gracia), de los cuales 225 mil 485 reembolsaron el apoyo por un monto de $950,821, 852.89 (Novecientos cincuenta millones ochocientos veintiu´n mil ochocientos cincuenta y dos pesos 89/100 M.N.), por lo que esta´ pendiente el pago del apoyo de 125 mil 181 beneficiarios del ejercicio 2019.

En cuanto al ejercicio 2020, la Secretaría de Economía acredito´ que entrego´ 501 mil 804 apoyos a beneficiarios, cuyo plazo para reintegrar el apoyo es tres meses de gracia, y hasta diez mensualidades de $600.00 (Seiscientos pesos OO/100M.N.); los cuales ya cumplieron con el plazo para iniciar con el reembolso de los apoyos. Con fecha al 31 de diciembre de 2020, un total de 168 mil 58 beneficiarios del ejercicio 2020 en la modalidad "Consolidacio´n" reembolsaron el apoyo por $341,595,217.88 (Trescientos cuarenta y un millones quinientos noventa y cinco mil doscientos diecisiete pesos 88/100M.N.), mientras que de la modalidad "Mes 13 JCF" han reembolsado 23 mil 775 beneficiarios por $39,645,930.00 (Treinta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta pesos OO/100M.N.).

Tampoco en este caso de las Tandas del Bienestar, de acuerdo con las Reglas de Operacio´n del programa aplicables para el ejercicio 2019 y 2020, "contemplan acciones que deba realizar la Secretari´a de Economía, como instancia responsable de la operacio´n del programa, en caso de que los beneficiarios no paguen debidamente; no obstante, si no existe el reembolso total por parte del beneficiario del primero apoyo otorgado, no debe solicitar un apoyo econo´mico subsecuente con cargo al programa, lo anterior de conformidad con la Regla Novena, de las Reglas de Operacio´n del Programa de Microcre´ditos al Bienestar 2020?, explica la ASF.