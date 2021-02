Covid le quitó su empleo de diseñador, pero no sus ganas de emprender

Jonathan Pérez vio en la crisis de la pandemia y el desempleo una oportunidad. Diseñador gráfico de carrera, ahora vende por internet cubrebocas diseñados por él mismo. Su espíritu emprendedor le hizo comprender que no tenía el capital financiero para hacer él solo el negocio, cuyo plus es su filtro antipartículas.

Por eso se alió con un amigo que tiene un taller de maquila de ropa para hacer los cubrebocas, y con otro hizo lo propio para imprimir las válvulas 3D donde poner los filtros.

En una ciudad como la capital mexicana en la que la nueva normalidad incluirá el uso de cubrebocas para estar en la calle, y en la que además las contingencias ambientales son recurrentes, Jonathan previó que su producto se venderá por varios meses y por eso hizo su página llamada mirespirador.com.

HUBO 50 DESPEDIDOS

Jonathan Pérez trabajaba en una agencia de publicidad, de esas que hasta tienen a un encargado de redes sociales. Él trabajaba en el área de diseño gráfico. Pero durante la primera fase de la pandemia, en marzo, su situación cambió.

Una tarde, su jefe habló con todos los empleados para avisarles que debido a la disminución de proyectos que se avecinaba en la empresa, tendrían que despedir gente.

“El jefe nos avisó que los encargados de varias áreas serían despedidos por la contingencia, nos tocó ser parte de ese grupo de unos 50”, recordó.

Aunque los despedidos le preguntaron si podían trabajar por proyectos, la respuesta fue que no porque iban a recortar gastos debido a que la publicidad se iba a caer en muchos lados por otros temas prioritarios.

DISEÑAR CUBREBOCAS

Aunque el jefe les prometió que podrían ser llamados en cuanto mejorara la situación, al prever que eso no ocurriría, Jonathán y su esposa Mariana comenzaron a buscar qué hacer y vieron una oportunidad en el diseño de cubrebocas, con dibujos que ellos les pondrían, para aprovechar su experiencia como diseñadores gráficos.

“Empezamos a leer que iban a pedir cubrebocas de manera obligatoria. Entonces comenzamos a trabajar varias ideas en el coche. Mariana y yo contamos con especialidad de diseño, pusimos a la venta modelos por Facebook, luego comenzamos a ver la página mirespirador.com y a vender en la red”.

NACE MIRESPIRADOR.COM

El proyecto se llama mirespirador.com. Aunque les ha ido bien, reconoce que la tirada inicial era hacer cubrebocas no solo para la covid, ya que al inicio sus productos no protegían contra esa enfermedad. Pero al ver que la pandemia se alargaría decidieron ponerle carbón activado a los cubrebocas, una protección similar a las mascarillas N95.

“Se le pone a los N95 sobre todo en China y el material se importa y las empresas armadoras se los colocan, pero no son materiales que se hacen en México. Entonces con un amigo hablamos para darle un compartimento y ponerle carbón activado, esa es la diferencia”, explicó.

GENERAN EMPLEOS

Ellos buscaron mejorar el diseño y se aliaron con su amigo que al oriente del estado de México tiene un taller de maquila de ropa, para que hiciera los cubrebocas con el compartimento para el filtro que deseaban fuera parte de la protección contra la covid-19. La alianza sirvió además para ayudar a conservar el empleo de 10 mujeres, aseguró.

Sin embargo el carbón de filtro activado encarece las mascarillas porque es difícil de conseguir el material y requiere válvulas que además se hacen con materiales biodegradables al medio ambiente, pero les ha ido bien, afirmó.

“En la venta, la primer maquila se acabó y cuando los gobiernos de la ciudad y el estado de México lo hicieron obligatorio, nos fue bien, la página se nos cayó”, recordó.

Pero no todos los que visitan la página compran su producto.

ABRIRSE PASO ENTRE LA COMPETENCIA

“Por cada mil usuarios que entran nos compran 10, y justamente por eso hacemos campañas en Facebook para tener un mercado más específico, porque sabemos que los cubrebocas no son tan accesibles pero tampoco tan caros comparado con Amazon o Mercado libre, estamos en la media, no son de 100 ni de mil, son de 400 pesos”.

Presumió que la diferencia es el carbón activado que retiene las micropartículas PM10 y 2.5 de ozono. En el caso suyo dice que el plástico biodegradable de las válvulas se lo encargan a un amigo que tiene impresora 3D. Aliarse fue una salida para el proyecto, porque ellos no tenían el capital financiero para hacer todo.

“Le damos chamba a amigo de los telares y el que tiene 3D y las amas de casa tienen empleo, son como 10 los que nos maquilan los cubrebocas en un taller en el oriente del estado de México, y ahí está la impresora 3D.

SU PROPIO JEFE

“Podemos tener trabajo propio, podemos ser nuestro propio jefe, pero sí ha sido difícil, con altas y bajas en internet. Hay gente que considera más caro y prefiere comprar otras pero no sabe que ese material tan simple se acaba en un mes”.

Previó que con la nueva normalidad que se avecina en cuanto se levante el semáforo rojo, los cubrebocas con válvulas con filtros para micropartículas continuarán sus ventas.

“Estamos apostándole a estade las válvulas, que no sea una moda pasajera el uso de, cada vez hay más en la ciudad de México. El cielo no lo vamos a ver despejado, va a estar gris y más pesado, eso está provocando muchas alergias y enfermedades respiratorias que con el covid se van a disparar y aumentarán muertes en las ciudades contaminadas si no nos cuidamos”, concluyó Jonathan.