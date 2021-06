¿Correos falsos del SAT? Esto es lo que podría pasar si te dejas engañar

El correo electrónico es una de las herramientas más usadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la recaudación. La autoridad fiscal lo utiliza, por ejemplo, para enviar a los contribuyentes cartas invitación para que regularicen su situación. Sin embargo, se han detectado correos falsos a nombre del SAT con la finalidad de robar información de los contribuyentes.

Sin embargo, debes estar alerta porque los cibercriminales pueden envíar correos falsos a nombre del SAT para robar tus datos bancarios.

Hasta la mitad de junio del 2019, el SAT ha identificado dos mil 262 cuentas de correo apócrifos mediante las cuales se intenta engañar a los contribuyentes a su nombre.

El organismo fiscalizador también había reconocido 13 sitios web falsos con los cuales se intentaba suplantar al SAT, a Aduanas o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como algunas redes sociales apócrifas.





De acuerdo con elcontribuyente.mx estos son 4 consejos para que puedas reconocer un correo apócrifo del SAT:

1.- Revisa el dominio del correo

Los correos del SAT siempre provienen de un remitente con dominio @sat.gob.mx, por lo que si proviene de cualquier otro, seguramente es falso.

Sin embargo, este método no es infalible. Si bien en esta página con fotografías de correos apócrifos, el SAT nos indica que debemos descartar los correos que no provengan del dominio @sat.gob.mx, en la página con la lista de correos apócrifos detectados, hay varios con ese remitente. Es decir, para que el correo sea genuino es necesario que tenga el remitente mencionado, pero no es suficiente.

2.- Checa su falta (o no) de ortografía

Revisa el cuerpo de texto. Con frecuencia los correos apócrifos tienen faltas de ortografía o errores de diseño.

Sin embargo, este criterio tampoco es infalible. Es perfectamente posible que un correo apócrifo esté bien redactado. También es posible que un mensaje del SAT tenga algún error de ortografía

3.- No des tus datos ni descargues archivos

Es posible que el correo te pida los datos de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, con motivo de una supuesta devolución de impuestos. Sin embargo, el SAT nunca pide datos bancarios de los contribuyentes por medio de correos electrónicos.

Otra característica común es que incluyen ligas para realizar descargas o archivos adjuntos. El SAT jamás solicita que los contribuyentes descarguen y guarden archivos en sus computadoras.

Si en el correo te piden tus datos bancarios o que descargues algún archivo o software, seguramente se trata de un correo falso.

4.- Utiliza la herramienta de verificación de cartas invitación del SAT

Para salir de dudas, también puedes utilizar el servicio de verificación de cartas invitación y llamadas telefónicas por adeudos fiscales. Para ello, visita esta página del SAT y ten a la mano el número de la invitación o el número telefónico desde el que te llamaron.

La autoridad fiscal recordó que los únicos sitios oficiales del SAT son sat.gob.mx y gob.mx/sat. Estos sitios apócrifos ofrecen venta de bienes como autos, avionetas, camiones, casas, etc., pero el SAT no vende ninguno de estos bienes, tampoco ofrece descuentos en el pago de impuestos.

La información que los contribuyentes le debe entregar al SAT no incluye información de tarjetas de crédito, debito o monederos electrónicos, esa información es muy confidencial y se debe de resguardar con mucho recelo para evitar ser victimas de algún fraude.

Para esto el SAT mostró como pueden llegar a ser los falsos comunicados que podrían llegar a las instituciones bancarias, solicitando recabar información confidencial en este caso de los números de tarjetas (en general) de sus clientes.













