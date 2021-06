¿Conviene invertir en criptomonedas como sugiere Ricardo Salinas Pliego?

Invertir en criptomonedas o entrar al negocio del Bitcoin se trata de un movimiento especulativo de alto riesgo, por lo que no es para todos.

SI las criptomonedas se convierten en un activo popular, tendrán el potencial de cambiar la sociedad tal y como la conocemos. Se espera que se acepte en más negocios y gobiernos, que harán que aumente su valor.

¿Qué tanto riesgo puedes soportar?

La falta de certidumbre que rodea a las criptomonedas es uno de los factores por los que aún no son mecanismos ampliamente usados y aceptados.

¿Conviene invertir en criptomonedas este 2021?

Primero hay que definir qué es una inversión: comprar un activo que crea productos o servicios y un flujo de efectivo durante un periodo extenso, como por ejemplo, las acciones de una empresa rentable, o un bien inmueble.

Las inversiones tienen un valor financiero intrínseco, es decir, tienen valor aunque nunca vendas los activos.

Entonces, según los expertos, las criptomonedas no son una inversión, pero tampoco lo es comprar dólares esperando que el precio suba para venderlos, ni comprar oro, plata o tarjetas conmemorativas de béisbol. De modo que a eso se le llama especulación.

La especulación es comprar un bien no por su utilidad, producción de dinero o valor social, sino solamente para poder venderlo más adelante con un precio más alto a otra persona. Eso hace que la especulación sea volátil, pues el precio varía de acuerdo a lo que la gente cree que vale.

Las criptomonedas no pueden ser exitosas si en el largo plazo no son ampliamente aceptadas por los emprendedores y empresarios.

Además, enfrentas el riesgo de la volatilidad, pues monedas como Bitcoin han caído hasta en 80%. Aunque estas caídas son oportunidades para comprar más barato, a muchas personas no les gustan estos movimientos abruptos,por lo que si no tienes tolerancia al riesgo, invertir en criptomonedas no es para ti.

¿Qué son y cómo funcionan las criptomonedas?

La forma de fabricarlas es a través de una invención de software llamada Blockchain, que es un protocolo computacional que permite hacer transacciones a dos personas o máquinas aunque no haya confianza entre ellas.

Blockchain es código abierto, sin costo, con muchas aplicaciones prácticas, y Bitcoin es simplemente el uso más conocido.

Bitcoin es un pedazo de papel electrónico que enlista todas las transacciones realizadas, lo que permite asegurar su autenticidad sin la necesidad de que sea certificado por un gobierno.

SALINAS PLIEGO QUIERE ABRIR CAMINO

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dio a conocer que planea abrir la puerta a transacciones con bitcoin.

En su cuenta de Twitter, Salinas Pliego expresó que es una buena forma de diversificar el portafolio de inversión.

“Bitcoin es una buena forma de diversificar tu portafolio de inversión y creo que cualquier inversionista debería ponerse a estudiar sobre las criptomonedas y su futuro”, dijo el empresario.

#Bitcoin es una buena forma de diversificar tu portafolio de inversión y creo que cualquier inversionista debería ponerse a estudiar sobre las cryptomonedas y su futuro.



En @BancoAzteca estamos trabajando para traerlas a nuestros clientes y seguir promoviendo la libertad ???? pic.twitter.com/bZ51FB2vKw — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 27, 2021

SIN AVAL

El Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron a bancos e instituciones financieras que no pueden operar ni ofrecer al público criptomonedas.

Las entidades emitieron un comunicado conjunto, en el cual recordaron que si alguna empresa lo hace, puede enfrentar sanciones.

“Las instituciones financieras no están autorizadas a celebrar ni ofrecer al público operaciones con activos virtuales, tales como el Bitcoin, Ether, XRP, entre otros, incluidos los depósitos o cualquier otra forma de custodia, así como el intercambio o transmisión”, dijeron.

Con la entrada en vigor de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Banxico emitió disposiciones para el uso de criptomonedas y estableció que las empresas deben solicitar un permiso para ello.



Sin embargo, sólo se podrá autorizar el empleo de divisas digitales para operaciones internas y deberán impedir en todo momento que se transmita, directa o indirectamente, el riesgo de dichas operaciones a sus clientes.

“No serán elegibles para la obtención de dicha autorización aquellas operaciones que las instituciones soliciten celebrar con activos virtuales mediante las cuales pretendan prestar de manera directa a sus clientes servicios de intercambio, transmisión o custodia de activos virtuales”, dijeron.

En tanto no se cuente con las autorizaciones correspondientes, no está permitido a persona física o moral alguna captar recursos a través de la emisión u oferta en el territorio nacional de los instrumentos denominados ‘monedas estables’.

“Por lo tanto, quienes emitan u ofrezcan dichos instrumentos serán responsables por las infracciones a la normatividad que ello ocasione y quedarán sujetos a las sanciones aplicables”, dijeron.

La Asociación de Bancos de México (ABM) también ha considerado que, en el corto plazo, no se ve a las criptomonedas como de curso legal en el país, y que, de serlo, no sería con las características con las que hoy se conocen.

“Evidentemente hay algunas iniciativas preliminares, muy preliminares, con respecto a que los bancos centrales puedan emitir criptomonedas, que ya tendrían entonces otra característica que las que conocemos ahorita, que están en este mundo financiero no regulado y que es a través de blockchain, pero que no tiene nada que ver con las emitidas por el gobierno”, de acuerdo con Daniel Becker, presidente de la ABM.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin es la criptomoneda más fuerte, según datos de CoinMarketCap.

Esta criptomoneda fue creada en 2009 por una persona (o personas) desconocidas bajo el alias de Satoshi Nakamoro, y funciona gracias a la tecnología blockchain, o cadena de bloques en español, que es una especie de libro contable en donde se registran las transacciones realizadas por medio de criptomonedas.

A diferencia de otras criptomonedas, el valor de bitcoin se determina por el número finito de monedas que se pueden crear, que son 21 millones.

VENEZUELA Y EL USO DEL BITCOIN

EN 2018, En momentos en que Venezuela sufre uno de los colapsos económicos más graves de su historia contemporánea, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de una preventa de monedas virtuales respaldadas por las vastas reservas petroleras de la nación.

El gobierno, que anunció sus planes de lanzar la nueva moneda digital a fines del año pasado, señaló que la iniciativa era la respuesta para una situación financiera en la cual el bolívar se encuentra sumamente devaluado. La inflación, según el Fondo Monetario Internacional, es de cuatro dígitos (no hay datos oficiales del Banco Central).

Desde hace ya mucho tiempo el país padece una gran escasez de alimentos y medicinas, un índice de criminalidad desorbitado y el colapso tanto de los servicios públicos como del sistema de salud. La crisis ha motivado que cientos de miles de venezolanos huyan del país en busca de una vida mejor.

Hoy Venezuela ocupa el tercer lugar en el mundo de uso diario de criptomonedas, de acuerdo con un informe reciente de la firma de inteligencia blockchain Chainalysis.

Nasdaq, el índice de las principales acciones tecnológicas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, destacó que otros países que también sufren de hiperinflación no se han acercado a los primeros lugares en la actividad de bitcoin.

En Venezuela el valor del bolívar ha quedado pulverizado con una inflación anual calculada recientemente en 2.940,8%, indican datos del Banco Central de Venezuela.

Los venezolanos han acudido en masa a las criptomonedas como reserva de valor, buscando refugio de la inflación. Una situación que ha dejado a los menos adeptos a la tecnología ante una cruda realidad.













CJ