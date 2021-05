¿Convertirías todo tu dinero en criptomonedas como el jugador de la NFL?

Sean Culkin de los Chiefs, se convirtió en el primer jugador de la NFL en convertir todo su salario a Bitcoin; su salario base es de 920,000 dólares como ala cerrada suplente de los Chiefs.

Él dijo estar convencido que el bitcoin es “el futuro de las finanzas”; convertirá su salario completo a bitcoin y utilizará un convertidor de dólares llamado Zap’s Strike para convertir automáticamente sus cheques de pago.

¿Qué es y cómo funciona el bitcoin?

El bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual. Es una unidad de pago autorregulada sin referencia física ni respaldo de un país, que preserva el anonimato de sus propietarios y cuyas transacciones se realizan a través de internet mediante códigos cifrados y confirmados de manera múltiple por los propios integrantes de la red (mediante la denominada tecnología blockchain).

El conocimiento de un código te hace propietario de ese activo (criptomoneda). Es una moneda completamente digital.

¿Cuál es el precio de un bitcoin?

El precio de los bitcoins se conoce a través de portales de internet especializados en el comercio de esta moneda virtual.

Existe una cotización en tiempo real, como consecuencia de los movimientos de demanda y oferta que son registrados por los integrantes del sistema.

Dado que en el caso del bitcóin su número está limitado en el tiempo, los expertos defienden que su precio tenderá también a aumentar si sigue aumentando el número de usuarios.

No se trata de una estructura financiera piramidal ya que a nadie se le prometen rentabilidades y no existe un emisor único que se beneficie. Pero como en cualquier inversión, no existe una garantía de que el valor del bitcóin no varíe.

La única forma en la que se pueden guardar las criptomonedas es mediante un software de almacenamiento, conocido como monedero electrónico.

Por medio de estas monedas digitales es posible realizar compras en línea, transferencias, inversiones y pago de servicios.

La Condusef alertó que, aunque el mercado de las criptomonedas resulte muy atractivo para invertir, al no ser una moneda oficial las autoridades no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor.

Advirtió que, debido a que no es una moneda oficial, las autoridades no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor e incluso en otros países, se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, como fraude y lavado de dinero.

Por ello, la Condusef alertó que cualquier persona o comercio que utilice o acepte algún tipo de moneda virtual como forma de pago, lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad, ya que el uso de estos activos supone una elevada volatilidad y posibles pérdidas monetarias.

En concordancia con la advertencia del Banco de México, la Condusef reiteró que el Bitcoin no es una moneda de curso legal; las instituciones reguladas del sistema financiero mexicano no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con este tipo de medio de pago; no existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que los consumidores o comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su dinero.

Incluso, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz León, advirtió que hay que mantener la distancia con las criptomonedas. “No negamos que (los cripto activos) tengan algún uso o utilidad, es muy claro, el mercado está ahí, pero consideramos que debe haber una sana distancia entre la intermediación financiera y los colaterales asociados a este tipo de activos con el de los propios intermediarios financieros”.

¿Cómo se compran?

En México operan plataformas de intercambio de criptomonedas. En estos sitios se puede comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Algunas ofrecen el servicio de casa de cambio, pudiendo el usuario cambiar sus bitcoins por pesos mexicanos; su oferta se amplía hacia los comercios, poniendo a su disposición un sistema con el cual pueden aceptar pagos en monedas digitales por sus productos o servicios.













