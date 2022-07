¿Contrataste un seguro de gastos médicos mayores? Aquí te decimos como usarlo

El seguro de Gastos Médicos Mayores es una alternativa útil y práctica, que permite aligerar la carga en el momento de tener un imprevisto, enfermedad y/o incapacidad, por eso deber ser considerado como una Inversión, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

En México sólo 21% de la población adulta tiene algún tipo de seguro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2021 del INEGI y la CNVB, de ese porcentaje, solo 28.7% de adultos tienen un seguro de gastos médicos.

Si ya decidiste invertir en un seguro de Gastos Médicos Mayores debes considerar lo siguiente:

- Primero revisa tu póliza: Ten claro el monto del deducible, el porcentaje del coaseguro, el tope de ambos y el límite de la cobertura. Es recomendable tener un fondo de emergencias con al menos el deducible, y si es posible, el tope del coaseguro. Si no lo tienes, el mejor día para empezar a hacerlo es hoy.

- Recuerda que el seguro se puede usar cuando el costo de los servicios médicos es mayor que el monto del deducible; siempre que sea más pequeño, el pago corre 100% por tu cuenta.



- Revisa los términos de tu contrato, las exclusiones, la red de médicos y hospitales, la documentación necesaria para hacer uso del seguro, etcétera. Si tienes dudas ponte en contacto con tu agente y además de aclararlas, busca hacer los ajustes necesarios para que el seguro se adecue a tu estilo de vida y necesidades y trata siempre de aumentar el límite de la cobertura.

- Confirma en qué hospitales el seguro paga directamente y en qué casos te reembolsa el dinero que tu hayas pagado, así puedes tomar decisiones que te sirvan desde el primer momento.

- Investiga si tu aseguradora tiene recepción de documentos en línea, presencial, si es personal o en qué casos y con qué documentación extra puede ir un familiar tuyo. Comúnmente para solicitar el pago del seguro requerirás llenar un formato de solicitud, entregar un informe de parte del médico tratante, identificación oficial de la persona que contrató el seguro y el paciente (si es distinto), facturas originales, recetas médicas, resultados de estudios médicos, comprobante de domicilio, estado de cuenta. Algunos otros documentos se pueden solicitar dependiendo el caso, accidentes, tratamientos programados, entrada por urgencias, etc.

Las facturas

- Pide comprobante fiscal de todos los gastos asociados al tratamiento médico, aunque tu seguro sea de gastos mayores, ya que, según sea el caso, pueden entrar algunos estudios, sesiones de seguimiento o rehabilitación e incluso medicamentos. Si tienes todos los comprobantes, puedes tener reembolsos que no esperabas o algunos gastos se pueden tomar a cuenta del deducible.

- Al tener clara toda esta información, puedes tomar decisiones rápidas y eficientes cuando lo necesites.

Documentos a la mano

Siempre ten a la mano en un lugar que tú y tus familiares o compañeros de vivienda conozcan un sobre con copia de la carátula de tu póliza, teléfonos de atención, credencial de identificación del seguro si te entregaron una, número de póliza, copia de tu identificación, lista de hospitales que te pueden atender y cualquier información que consideres útil en caso de una emergencia.



Recuerda tener tus pagos al día, y piensa que el seguro de gastos médicos mayores es una inversión y que si no lo usas es una buena noticia, porque significa que tu salud ha sido buena. Ten en cuenta que es mejor tener un seguro y no usarlo a necesitar un seguro y no tenerlo.

Fuente: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex

