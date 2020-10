"Consumo fantasma" de luz y "confort", los enemigos de tu recibo

Casi por caer la noche, viene a tu mente el taco que no terminaste en la comida, abres el refrigerador y agarras el topper que no saldrá del microondas hasta dentro de 45 segundos y tras el beep beep beeeeep. Vas por una cuchara y te sientas en el sillón a ver qué hay en la televisión. Aunque no le hiciste mucho caso por revisar el celular, la apagas para ir a dormir. De repente ya casi son las 12 y el teléfono te alerta de que le queda un 5% de batería. Vas a la recámara, tomas el cargador y buscas el enchufe más cercano para ponerlo a cargar, pero tu esposa ya te lo había ganado con su teléfono. En la sala, lo colocas junto al enchufe de la computadora, que se recarga para que no se le apague a tu hijo en medio de sus clases virtuales de la mañana siguiente y por la tarde la usó para hacer su tarea antes de prender el videojuego mientras tu esposa adelantó un poco de trabajo porque se viene el cierre de mes. Apagas las luces pero en la cocina se asoma un pálido verde del reloj del microondas y la casa se inunda con el sonido del motor del refrigerador. En la sala, alguno que otro foquito rojo.



Durante este 2020 abarcado por la pandemia de la covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha registrado hasta un 30% de aumento en el consumo eléctrico de los hogares, debido a un mayor tiempo de permanencia en casa.

A mediado de abril pasado, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que ante esta situación, habría un ajuste al alza en la tarifa del 3%, sin embargo, para junio, algunos clientes registraron incrementos que iban del 10 hasta el 50% en el pago de su recibo según explicó Martín Mendoza Hernández, director general de la subsidiaria CFE Suministro Básico, informó Forbes México.

¿BLINDAJE?

El 17 de abril, las autoridades anunciaron un programa de blindaje a los recibos de consumo eléctrico con mayores tarifas en consecuencia de la emergencia sanitaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece que la CFE no podrá trasladar hogares a la tarifa doméstica más elevada, en donde se contemplan recibos de más de 2,500 pesos (Tarifa DAC).

(Usuario se manifiesta frente a Palacio Nacional, exigiendo que la CFE le reinstale el servicio de luz eléctrica, mayo 2020. Cuartoscuro)

Con el blindaje, no se contabilizaría el consumo extra de luz de los hogares que están cerca de este tipo de tarifa de alto consumo.



El límite de alto consumo se define para cada localidad del país en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada, la más baja es de 250 kiloWatt-hora (kWh) al mes y hasta de hasta 2,500 kWh mensuales en el caso de la tarifa doméstica. Al rebasar su consumo mensual promedio límite, este se reclasificará a DAC, detalló la Comisión.

¿CÓMO SE CLASIFICA?

Mendoza Hernández explica que la compañía considera cuatro elementos para distribuir el subsidio gubernamental en las tarifas eléctricas:

-Seguridad (iluminación de vivienda)

-Alimentación (refrigeración y cocina)

-Higiene (suministro de agua potable, lavado y planchado de ropa)

-"Confort" (consumo eléctrico de aparatos como televisores, computadoras, videojuegos, equipos deportivos y aire acondicionado)

"El confort originó el incremento del consumo en la factura", declaró Martínez, pues pasó de representar el 15% de la facturación normal de los clientes, a concentrar el 80% del incremento en el consumo de luz durante el confinamiento por el coronavirus Sars-CoV2.

¿CUÁNTO PAGA CADA CLASIFICACIÓN?

Residencias con subsidio: tienen un límite de consumo de 250 kilowatt-hora, lo que se traduce en un pago de 200 pesos bimestrales.

Residencias sin subsidio: 4 pesos por kilowatt-hora, la tarifa intermedia con subsidio se reduce a un peso, pero la tarifa más baja es de 80 centavos.

En caso de rebasar los 250 kilowatts-hora, el excedente se cobra en 2.9 pesos cada uno, es decir, puede verse reflejado en un aumento del 300%, advirtió el funcionario.

El pasado 29 de septiembre, la CNDH, a través de un comunicado, pidió a la CFE a "a no suspender y en su caso reestablecer" el servicio por falta de pago durante la pandemia.

En junio la CFE aseguró que dejó de percibir alrededor de 3 mil 799 millones de pesos entre mayo y abril ¿la razón? no cobrar excedentes a 2 millones de usuarios.

¿CÓMO EVITAR EL CONSUMO FANTASMA?

La implementación de nuevas configuraciones y aplicaciones para diversos aparatos, ocasiona una falta de eficiencia energética, Alejandro Sánchez, director general de CyberPower Systems México, empresa que diseña y fabrica soluciones de energía, pues mientras estos dispositivos están en reposo, esto es desfavorable para el bolsillo de las familias.

Esta falta de eficiencia energética, combinada con el incremento en el consumo de energía debido a la pandemia, se traduce en un duro golpe para la economía de los hogares, lo que puede agudizarse con el arribo de las fiestas decembrinas.

Para evitarlo, puedes:

-Si un cargador no está en uso, desconectalo.

-En caso de tener varios aparatos enchufados a un mismo multiconector, principalmente para el entretenimiento en la sala, puedes apagar este multicontacto para que no consuman energía en reposo aparatos como la televisión, una consola, estéreo, o set de teatro en casa, entre otros.

-No dejes aparatos cargando toda la noche. El sobrecargar tus dispositivos como smartphones, tabletas o laptops puede significar doble gasto, en consumo eléctrico y en vida útil de sus aparatos.

-Apaga las luces en las habitaciones donde no se encuentre nadie o no sea necesaria.

