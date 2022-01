¿Conservas alguno? Billete de $20 de Benito Juárez se cotiza hasta en $70 mil

El billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez era uno de los más comunes hasta hace unos años; sin embargo, con la renovación hecha por el Banco de México (Banxico) ha incrementado su valor entre los coleccionistas.

Este billete de 20 pesos con la imagen de Juárez puede llegar a valer hasta 70 mil pesos, debido a que se trata de una pieza escasa.

En plataformas de internet, como Mercado Libre, una pieza de la familia D del Banxico emitida en 1998, se oferta hasta en 70 mil pesos por estar hecho de papel de algodón y no de plástico como las familias de billetes posteriores.

Al frente se encuentra la imagen del presidente Benito Juárez, mientras que en el reverso se puede observar el Hemiciclo, ubicado en la Alameda Central de la Ciudad de México, monumento erigido al también llamado "Benemérito de las Américas".

Dicho billete se encuentra en proceso de retiro, es decir, aún vale la denominación que indica, pero por resolución del Banco de México cuando estos llegan a los bancos deben ser separados para no volver a ser entregarlos al público.

Notafilia

Es una rama de la numismática que se enfoca en el estudio, investigación, coleccionismo y difusión de billetes, estampillas y papel moneda.

Monedas y billetes que saldrán de circulación

El Banco de México (Banxico) informó que algunas monedas y billetes saldrán de circulación para dar paso a la nueva familia en 2022.

Si bien estos billetes dejaran de circular, no significa que ya no se pueden usar. No pierden su valor y podrán seguir siendo utilizados durante el 2022.

El cambio a la nueva Familia G de billetes se hará de manera paulatina por Banxico, quienes son los que controlarán que poco a poco estas divisas salgan de circulación.

¿Qué billetes y monedas saldrán de circulación en 2022?

Se tratan de la Familia D, D1 y F de billetes y la Familia C en cuanto a monedas.

Familia D

Algunos billetes circulan desde 1996, mientras que otros fueron creados para conmemorar los 75 años del Banco de México. Estos billetes datan del año 2000.

10 pesos con el rostro de Emiliano Zapata al anverso.

20 pesos con el rostro de Benito Juárez al anverso.

50 pesos con el rostro de José María Morelos y Pavón al anverso.

100 pesos con el rostro de Nezahualcóyotl al anverso.

200 pesos con el rostro de Juana de Asbaje al anverso.

500 pesos con el rostro de Ignacio Zaragoza al anverso.

Familia D1

Estos billetes empezaron a circular entre 2001, 2002 y 2004.

20 pesos con el rostro de Benito Juárez al anverso.

50 pesos con el rostro de José María Morelos y Pavón al anverso.

100 pesos con el rostro de Nezahualcóyotl al anverso.

200 pesos con el rostro de Juana de Asbaje al anverso.

500 pesos con el rostro de Ignacio Zaragoza al anverso.

1000 pesos con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla.

Familia F

Estos billetes presentan cambios en los elementos de seguridad, colores y tamaños. Cada denominación es de un tamaño diferente. El billete de 1000 pesos, con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla al anverso, de esta familia se puso en circulación en 2008.

Familia B

Se pusieron en circulación en 1993 y están expresadas en nuevos pesos.

10 centavos

20 nuevos pesos

50 nuevos pesos

Familia C

Estas monedas metálicas se introdujeron en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria.

10 centavos

20 pesos (conmemorativa del cambio de milenio y Señor del Fuego)

100 pesos (conmemorativas)

