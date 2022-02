Consejos para elegir tu seguro médico

El seguro de gastos médicos es una de las mejores inversiones que puedes hacer; se cree que son carísimos pero no es así. En muchas ocasiones, son un factor que define entre la vida y la muerte. Por ello, te compartimos algunos consejos que te servirán para contratar el seguro más adecuado para tus necesidades.

La elección de tu primer seguro será la pauta de inicio; por esta razón desde el principio debes ser muy consciente de tu situación financiera y de salud y es muy importante que lo contrates cuando estés sano. Muchos seguros no cubren las situaciones médicas al instante, sino que requieren que se haya contratado durante cierto tiempo para cubrir tus gastos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se debe pagar durante nueve meses antes de cubrir un embarazo, explicaron en el podcast Maldita Pobreza.

Por otro lado, es esencial entender tu suma asegurada, o dicho en otras palabras, cuánto dinero vas a pagar para que cubra tus gastos médicos en caso de ser necesario. Actualmente existe una gran variedad de pólizas, algunos seguros te ofrecen cubrir hasta 150 millones de pesos; no obstante son cantidades poco probables que vayas a necesitar. Un buen rango de suma asegurada está entre 20 y 50 millones de pesos.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el deducible, el porcentaje de dinero que tú pagarás cada vez que exista un siniestro. Por ejemplo, si enfermas deberás pagar el deducible al ir al hospital o al médico. Normalmente, si tu deducible es alto, el costo de tu póliza puede disminuir. En este aspecto, debes ser consciente de tu estrategia: pagar un deducible alto y una póliza menor, o una póliza alta y un deducible bajo.

Además de la póliza y el seguro, también es importante informarse sobre el coaseguro. Tener un seguro de gastos médicos no implica que no vas a pagar nada, si no, que gastaras mucho menos dinero en caso de una situación de salud. Cuando enfermas o pasa un accidente se debe pagar el deducible y el coaseguro, este es un porcentaje del costo de la enfermedad, rondan entre el 5 y 10 por ciento.

Quizás te interese: Seguritech comparte 8-recomendaciones de ciberseguridad para hacer home office

También es importante que preguntes el rango de hospitales, si incluye ambulancia y/o viajes al extranjero. Algunos seguros también incluyen gastos dentales y del oftalmólogo. Por último, existen seguros que en caso de accidentes no cobran el deducible, así que no olvides averiguar y leer todas las letras chiquitas.