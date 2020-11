Consejos de los emprendedores más importantes de la historia

Ser emprendedor es uno de los trabajos más difíciles. No cualquiera es capaz de tomar las decisiones correctas y de arriesgarse cuando aparecen las oportunidades. Además, si el miedo no nos bloquea, tal vez puedan hacerlo nuestras inseguridades o nuestra falta de fuerza de voluntad. Por lo tanto, solo quienes trabajan con la actitud correcta y disponen de constancia pueden llegar al éxito.

Sin embargo, un factor que debemos tener en cuenta ahora es que, desde principios de año, estamos atravesando una pandemia que tuvo consecuencias devastadoras, el covid-19. Muchas cosas que dábamos por sentadas ahora cambiaron y nos proponen nuevos desafíos que debemos superar. Pero es en estos momentos que se presentan las mejores oportunidades para las personas ingeniosas y emprendedoras. Si quieren saber cómo trabajan los genios más exitosos del mundo, en esta nota les brindaremos toda la información pertinente.

Consejos de los expertos

Warren Buffet es actualmente uno de los hombres más ricos del mundo y todo lo que consiguió lo hizo gracias a su comprometido trabajo con la negociación bursátil. Una parte esencial de su rutina de trabajo es la lectura. Sí, uno de los consejos de este experto en el mercado es leer todo lo que puedan al respecto de la situación mundial. Lo primero que él hace cuando llega a su oficina por la mañana es leer noticias de distintos sectores financieros, políticos y culturales para entender hacia dónde va el mundo.

Carlos Slim es también conocido como el hombre más rico de América Latina. Gracias a su ingenio y a su tenacidad, logró llevar a su empresa, el grupo Carso, a lo más alto del mercado en el continente. Uno de sus consejos más representativos es que no se debe tener miedo al fracaso. Quien no se arriesga, pierde oportunidades, y las caídas siempre son oportunidades de aprendizaje. Al cabo de nuestro recorrido, comprobaremos que cada una de nuestras acciones nos retribuye algo, y está en nosotros convertirlo en algo positivo o no.

Richard Branson tuvo su primer negocio exitoso a los 16, cuando formó la revista Student. Actualmente, su firma de inversionistas, Virgin Group, es una de las más grandes del mundo y crece a diario. Ante la pregunta de cuál es su principal motivación, él contestó que lo motivaba el constante desafío, hacia sí mismo y hacia el mundo. Esto se debe a que, según él, la vida es un constante proceso de aprendizaje y debemos emplear todas las herramientas que estén a nuestra disposición para alcanzar el éxito. Además, debemos tener como meta nuestra felicidad y nuestra autorrealización, porque son las únicas vías de conseguir dinero haciendo lo que más nos gusta.

Elon Musk es uno de los empresarios más famosos del mundo y su compañía, Tesla, está revolucionando la aviación espacial y el modo en el que la humanidad se transporta. Constantemente es portada de los principales diarios del mundo ya que, gracias a sus inventos, está salvando a la humanidad. Uno de los principales consejos que nos deja Elon es que nos atrevamos a ser extraordinarios desde el puesto en el que estamos ahora. Él, por su parte, eligió ser extraordinario cuando no le hizo caso a las burlas y las agresiones de sus compañeros de escuela, ya que sus metas estaban enfocadas en lugares mucho más altos.

Estas simples palabras expresan una muy importante filosofía de vida que nos llevará definitivamente al éxito. Debemos acompañar nuestra motivación y nuestras pasiones con trabajo genuino y con hábitos que nos acerquen progresivamente a nuestras metas.

Oportunidades actuales para comenzar a emprender

Si pensaron en ser emprendedores y no saben por dónde comenzar, les traemos una serie de propuestas que actualmente están muy en auge. Lo principal que se debe considerar es que, desde que la virtualidad atraviesa la mayor parte de nuestras vidas, esta herramienta indispensable ha creado muchos nuevos espacios en el mercado. La demanda de servicios digitales es cada vez mayor, y nosotros podemos aprovechar esto al elegir sectores estratégicos para trabajar.

Una gran opción para comenzar a generar ganancias de manera rápida y segura es el trading. Quizás escucharon este término en algún lugar, ya que es una actividad muy conocida. También se lo denomina "negociación bursátil" o "correduría de bolsa".

Es muy conocido dentro del mundo del trading, ya que, gracias a su motivación, muchas personas llegaron a ser ricos y millonarios. Uno de sus principales lemas se puede resumir en la siguiente frase: "la motivación es lo que te ayuda a empezar".

En resumen, solo nosotros somos los agentes de nuestro éxito, y nuestra situación dependerá de lo que hagamos para estar mejor. Hay muchísimos casos de personas exitosas que llegaron a donde están gracias a su trabajo y su fuerza de voluntad, ya que no contaban con todas las ventajas desde el principio.

Esperamos que la información que les brindamos les resulte útil y que puedan poner en práctica la recopilación de consejos de los expertos en el mercado. Sabemos que puede ser difícil dar los primeros pasos, pero una vez que nos encaminemos por la vía del éxito, seremos nuestros propios agentes y logaremos cosas impensables.

En este proceso de prueba y error, se adquiere la experiencia necesaria para ser cada vez mejores, y siempre hay algo nuevo para aprender. Esperamos que puedan descubrir sus motivaciones y que estas los lleven a actuar para llegar a ser mejores de lo que ya lo son.

