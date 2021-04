Conoce las tarifas que aumentarían tu recibo de luz en el verano

Si aún no sabes el límite de alto consumo que se define para cada localidad en función de la tarifa DAC de la CFE, checa la siguiente lista y no te pases de ahí, ya que a partir de eso tu recibo comenzará a recibir más consumo y por ende, tendrás que pagar más.

Antes que nada, recuerda que, la tarifa DAC de la CFE se aplica a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, departamento, departamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera.

Cuando la CFE habla de alto consumo es porque el servicio registra un uso mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad registrado por el usuario y que se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses.

TARIFAS POR ALTO CONSUMO:

- Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.

- Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.

- Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.

- Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.

- Tarifa 1D: 1,000 (un mil) kWh/mes.

- Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes.

- Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes.

Sin embargo, cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Límite de Alto Consumo se le reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas.

TARIFA MES DE ABRIL

Región Cargo fijo $ mes Cargo por energía consumida

Central 114.70 $5.051

Noroeste 114.70 $4.732

Norte y Noreste 114.70 $4.612

La tarifa DAC de mayo aún no se publica en el apartado de "tarifas" en la página oficial de la CFE, por lo que debes estar atento y no pasarte de lo establecido si no quieres que tu bolsillo se afecte por no cuidar la luz.

PANDEMIA AUMENTA CONSUMO DE LUZ

Durante este 2020 abarcado por la pandemia de la covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha registrado hasta un 30% de aumento en el consumo eléctrico de los hogares, debido a un mayor tiempo de permanencia en casa.

A mediado de abril pasado, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que ante esta situación, habría un ajuste al alza en la tarifa del 3%, sin embargo, para junio, algunos clientes registraron incrementos que iban del 10 hasta el 50% en el pago de su recibo según explicó Martín Mendoza Hernández, director general de la subsidiaria CFE Suministro Básico, informó Forbes México.

¿BLINDAJE?

El 17 de abril, las autoridades anunciaron un programa de blindaje a los recibos de consumo eléctrico con mayores tarifas en consecuencia de la emergencia sanitaria.





La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece que la CFE no podrá trasladar hogares a la tarifa doméstica más elevada, en donde se contemplan recibos de más de 2,500 pesos (Tarifa DAC).

Con el blindaje, no se contabilizaría el consumo extra de luz de los hogares que están cerca de este tipo de tarifa de alto consumo.

El límite de alto consumo se define para cada localidad del país en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada, la más baja es de 250 kiloWatt-hora (kWh) al mes y hasta de hasta 2,500 kWh mensuales en el caso de la tarifa doméstica. Al rebasar su consumo mensual promedio límite, este se reclasificará a DAC, detalló la Comisión.

