Conoce estos 5 consejos para erradicar el mobbing o acoso laboral

Seguramente más de una vez has escuchado o vivido una mala experiencia en el lugar de trabajo, donde los rumores, las burlas, los insultos e incluso las amenazas entre trabajadores o jefes son una constante, causando graves repercusiones que afectan de forma considerable la salud emocional y física de la persona que lo padece.

A este tipo de situaciones se le denomina mobbing. El primero en utilizar el término fue el psicólogo Heinz Leymann, quien acuñó el término para describir la conducta abusiva que perjudica la salud en el trabajo.

A su vez, la Organización Mundial de La Salud (OMS) define al mobbing como una situación de violencia o acoso recurrente dirigida hacia una persona con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral, se caracteriza por conductas crueles y hostiles que se convierten en una tortura psicológica para la víctima.

De acuerdo a la encuesta publicada por el Workplace Bullying Institute U.S. en 2017 titulada Workplace Bullying Survey, se demostró que el 70% de los autores de este tipo de conductas abusivas son hombres, mientras que el 66% de todas las víctimas de acoso laboral o mobbing son mujeres.

Ante esta situación, es necesario que tanto empresas como colaboradores empiecen a tomar en serio los efectos y daños que este tipo de comportamientos provocan en las personas, “ya que aunque siempre ha ocurrido el acoso laboral, no se puede seguir permitiendo y considerarlo como algo normal o una exageración, ya que el daño que causa va desde lo emocional –en detrimento de una baja autoestima-- hasta lo físico, si no se toman las acciones pertinentes para detenerlo”, explica María Hernando especialista en wellness corporativo y directora ejecutiva de Núad SPAmóvil.

Es importante en primer lugar conocer e identificar dentro de los lugares de trabajo si existen algunas de las siguientes manifestaciones que caracterizan al mobbing:

1. Aislar o excluir a una persona

2. Rumores y calumnias

3. Insultos o burlas

4. Amenazas

¿Por qué es importante identificarlo?

Porque se tiene registrado que el 40 % de las personas que sufren acoso laboral padecen consecuencias adversas para la salud debido a la intimidación que vive en su trabajo, de acuerdo a la encuesta citada con anterioridad. Por lo que es importante que los colaboradores y las empresas tomen conciencia de la situación y apliquen las soluciones que hay para combatir este problema. María Hernando da los siguientes consejos:

Colaboradores:

1. Si eres el trabajador que vive acoso en el trabajo, toma en consideración las siguientes iniciativas:

• Trata de buscar el diálogo y hablar de las conductas que te incomodan con las personas involucradas, recuerda que es necesario ser profesional, hablar con claridad y respeto. Pon un límite saludable a la otra persona, basta con decir: “Por favor, detente. No me gusta que me hables así. Yo no he dado pie a que te refieras hacia mí de esa manera…”, también puedes agregar “Cuando dices este tipo de cosas me haces sentir así (frustrada, trabada, triste, enojada, etc)”.

• Si la situación no mejora, busca apoyo con el departamento de Recursos Humanos o con tu jefe –si te llevas bien con él/ella, para que te ayuden a buscar una solución.

• Al denunciar la situación lleva argumentos sólidos y pruebas de que el trato con esa persona está afectando tu trabajo y de que tienes disposición para encontrar una solución que beneficie a todos.

• Para muchas personas que viven acoso laboral, renunciar es la mejor opción, Hernando expresa que “esta decisión sólo prolonga la interacción a la que estás acostumbrado con las personas. No es que esté bien o mal, pero no resuelve”. Hay ocasiones en que es la única forma de terminar con este tipo de situaciones, sólo recomienda no tomar esta decisión bajo la presión de las emociones.

2. No apoyes el comportamiento del agresor: si ves que un compañero de trabajo sufre acoso por parte de uno o varios compañeros, intenta no caer en el juego del acosador, sin reírse del chiste sarcástico o de la burla o el apodo, hazle ver que es agresiva esa forma de hablar y que incomoda a todos, ya que los ellos necesitan un público que aplauda sus actos, si se hace así, este tipo de conductas agresivas o sarcásticas no serán reforzadas sino todo lo contrario.

Empresas:

3. Prevención: la organización debe adoptar medidas para informar y educar a sus trabajadores, acerca del mobbing, lo puede hacer mediante el uso de guías y códigos de comportamiento ético en donde se haga énfasis en que serán intolerantes a colaborar o consentir comportamientos que promuevan la falta de respeto. La política de prevención de riesgos psicosociales que indica la NOM-035 puede ser el primer paso de cero tolerancia a la violencia y hostigamiento laboral.

4. Monitoreo del ambiente de trabajo: las empresas deberán estar pendientes de los comportamientos entre sus colaboradores y la forma en la que se relacionan, las actividades de integración, coaching, o psicólogo en la oficina pueden ser una gran opción.

5. Plan de acción: toda organización debe contar con un plan para aplicarlo si este tipo de situaciones aparecen, para este tipo de casos el asesoramiento de un especialista en wellness corporativo es una excelente opción para determinar qué tipo de acciones se deben implementar, ya que cada caso es diferente. Un taller de Habla y Escucha Atenta con técnicas de mindfulness puede ayudar, o un taller de resiliencia, o regulación emocional.

Recordemos que la salud es lo más importante y que siempre habrá soluciones para resolver los problemas laborales, “si las empresas y los colaboradores empiezan a adaptar sus reglas y comportamientos hacia modelos organizacionales en los que prevalezca el respeto y se apliquen estrategias en pro de un ambiente organizacional sano y digno para los trabajadores, será más sencillo empezar a reducir los niveles de mobbing o acoso laboral que viven miles de personas”, finaliza la directora ejecutiva de Núad SPAmóvil.

MJP