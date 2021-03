Confirma AMLO apoyo a Epigmenio mientras miles de pymes mueren

La falta de apoyos fiscales y programas de crédito durante la pandemia del coronavirus sepultaron a más de un millón de negocios en México.

De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un millón 10,857 establecimientos cerraron definitivamente.

En 2019 había 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas, de ellas, únicamente sobrevivieron 3.85 millones.

En los establecimientos que cerraron de forma definitiva laboraban casi 3 millones de personas; en los locales sobrevivientes hubo una disminución de 1.15 millones de personas; se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo.

SIEMPRE HAY UN TUIT

El 7 de mayo del 2020 en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para los potentados

Dijo que si los grandes empresarios están en crisis y se enfrentan a la quiebra, son ellos los que deben asumir los costos y no el pueblo.

"Si va a ver una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas", advirtió.

En diciembre del 2017, Epigmenio Ibarra escribió en su cuenta de Twitter: "Si López Obrador llega a la presidencia, yo haré todo lo que esté de mi parte para que así sea, no pediré ni aceptaré ningún puesto ni contrato alguno. Mi tarea seguirá siendo mantenerme erguido frente al poder y no volverme parte del mismo o peor todavía, inclinarme ante él".

VIACRUCIS DE CRÉDITO

"Nos hemos acercado a diferentes instituciones bancaria y nos piden una serie de requisitos en su momento. Vamos recopilando la información desde históricos de ventas, actualizaciones de impuestos y cuando llegamos al tema de la autorización se nos pone la negativa", así describe Mario Tello Carrizales, director comercial de la empresa Forcare Medical, su experiencia al tratar de tramitar un crédito comercial.

Este viernes por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), otorgó un préstamo de 150 millones de pesos al productor Epigmenio Ibarra.

También reveló que la empresa Kimberly Clark donde Claudio X González tiene participación, también fue beneficiada con 1,000 millones de pesos de la misma institución financiera.

"Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o favores políticos o relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso", dijo el mandatario

VIACRUCIS FINANCIERO

En septiembre del 2020, la firma que comercializa equipo médico para el sector público y privado, empezó su peregrinar para tratar de conseguir un crédito entre bancos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) por 15 millones de pesos, sin tener éxito. El monto requerido es para la compra de pruebas rápidas de Covid-19, mascarillas, guantes, batas, botas quirúrgicas, en general, todo lo relacionado con la compra de equipo médico.

El director comercial de la empresa explica: "Algunas instituciones crediticias nos dicen que no cumplimos con el histórico de ventas para el monto que solicitamos, otras, que no cumplimos con la información que nos solicitan y, otras más que no es el momento de otorgar préstamos".

En septiembre, la cartera de crédito vigente de la banca comercial al sector privado ascendió a 4.78 billones de pesos, es decir, 5.8% menos que el máximo alcanzado en abril cuando superó los 5 billones de pesos, según cifras de Banco de México (Banxico).

Gabriel Pérez del Peral, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, explica que, a finales del primer trimestre del año, la banca y los tomadores de crédito aun no dimensionaban la crisis sanitaria, acompañada por una crisis económica profunda, por eso traía una inercia la colocación de crédito.

"Conforme se empezó a ver la profundad del problema, con el cierre de las economías en el plano global y el disparo del desempleo se reconfiguran las expectativas de la profundidad de la crisis. E incluso en el segundo trimestre se registró la peor caída del PIB de las economías, lo que se manifestó en la reconfiguración del consumo, tal como lo muestran las cifras de Banco de México", señala.

VEN RIESGOS, LOS BANCOS

A mediados de octubre, Forcare Medical hizo el más reciente intento para obtener financiamiento de la banca comercial, sin éxito. "Sabemos que las necesidades del gobierno son importantes para atender el tema del Covid, sin embargo, las instituciones aseguran que es un riesgo el otorgar un crédito para vender al gobierno", manifiesta Tello Carrizales a La Silla Rota.

A finales de octubre, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, respondió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera: "La banca sí está prestando, que las personas decidan no tomar crédito en este momento es una señal de prudencia. Tenemos que manejar la crisis todos con mucha inteligencia y mucho cuidado".

Tello Carrizales agrega que los bancos le han dicho que podrían apoyarlos si se tratara de instituciones privadas. "Sabemos que la mayor necesidad en la pandemia es el gobierno, quien voltea a los proveedores a solicitarnos cotizaciones".

El gobierno les ha pagado en tiempo y forma. "Lo poco o mucho que hemos estado surtiendo las necesidades del gobierno con contratos del año pasado, se están abasteciendo al día de hoy. Hemos metido las facturas y el gobierno nos está pagando sin ningún problema. Nosotros hemos puesto los contratos a las instituciones financieras, sin embargo, en este momento lo ven como un riesgo", detalla

Ante la falta de otorgamiento de crédito de la banca, los empresarios han hecho alianzas para sacar adelante los proyectos que tienen con el gobierno. "La banca es demasiado conservadora para ir de la mano con nosotros o con ciertos proveedores que llegamos a las ventas con el gobierno", expone.

REDUCEN LÍNEAS DE CRÉDITO

El vicepresidente de la ABM, Eduardo Osuna, reconoce que sí se han hecho reducciones a las líneas de crédito a clientes que tienen poco margen de apalancamiento en sus ingresos, con el fin de no afectar su economía y la solvencia del sistema.

De manera repentina, a principios de la pandemia, entre marzo y abril, a una pequeña empresa que se dedica al mantenimiento de motores eléctricos le quitaron el crédito que tenía desde hace casi 5 años. "Solamente nos dejaron 300 mil pesos, que hemos estado pagando poco a poco. Ya no pudimos bajar más (dinero)", comenta el director de la empresa Eugenio N, quien prefiere el anonimato.

"Nosotros teníamos un crédito revolvente de 3 millones de pesos con una institución bancaria, a veces utilizábamos 2 millones y a veces los 3 millones de pesos. Lo íbamos pagando y pagábamos los intereses, hasta que bajó la necesidad del crédito y estábamos utilizando entre 300 mil y un millón de pesos, dependiendo de las necesidades. Lo bajábamos y pagábamos puntualmente los intereses", detalla.

Por la necesidad que tenía la empresa, entre agosto y septiembre metieron una solicitud de crédito a otra institución bancaria por un millón de pesos, con resultado desfavorable. "El argumento para no darnos el crédito es que la empresa había tenido pérdidas el año pasado", explica Eugenio.

A partir de abril, el primer mes del confinamiento derivado del covid-19, la cartera de crédito otorgada por los bancos a los diversos sectores observa un descenso consecutivo, con datos de Banxico.

En el caso del crédito que se otorga a las empresas y personas físicas con actividad empresarial disminuyó 9.3 por ciento entre abril y septiembre.

En abril, el crédito otorgado a ese sector de la actividad económica alcanzó un máximo de 3 billones de pesos. Para septiembre, la cartera disminuyó a 2.7 billones de pesos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base, refiere que en época de crisis tiende a disminuir el crédito por cautela y del lado de las empresas disminuye el apetito del crédito al posponer proyectos de inversión.

"El menor otorgamiento de crédito inhibe el crecimiento, por eso se habla a veces de la trampa de liquidez, que sucede que los agentes económicos no reaccionan a las bajas tasas de interés. Ahí entra la política fiscal para poder generar la chispa de mayor crecimiento, en el caso de México no se ha tenido una política fiscal contracíclica", refiere.

SE DESACELERA CRÉDITO AL CONSUMO

En septiembre pasado, el crédito de la banca comercial al sector privado hiló su segunda caída consecutiva, al registrar un decremento de 1.6 por ciento, respecto al mismo mes de 2019, con datos de Banco de México.

En agosto, la caída anual fue de 1.3%. Se trató de la primera caída en una década, según BBVA Research.

"La debilidad en los ingresos por venta de bienes y servicios aunada al deterioro de las condiciones para invertir han afectado negativamente la demanda de financiamiento bancario por parte de las empresas, con ello, se pierde uno de los principales motores de impulso al crédito para el sector privado", detalla.

El crédito al consumo ha entrado en una franca desaceleración por la pérdida de empleos, lo que reduce la base de clientes potenciales como la capacidad de pago de los hogares, agrega.

Ante la negativa de la banca comercial para obtener crédito, Eugenio tomó la decisión de pedir a sus clientes trabajar con anticipos y a través del factoraje inverso. "Esto nos ha servido mucho y hemos salido adelante. Es lo que nos ha mantenido y ahora tenemos buen capital de trabajo. Nosotros como pequeña empresa no nos ha sido posible acceder a créditos", explica.

Para el empresario, el factoraje invertido es la solución para las pequeñas empresas. "Los bancos están confiando en las empresas grandes, que cotizan en bolsa, que son nuestros clientes. Se me hace un círculo virtuoso porque la cartera de proveedores de nuestros clientes se las maneja el banco, el cual gana intereses que le pagamos y nosotros tenemos liquidez".

EL FACTORAJE INVERSO, LA OPCIÓN PARA PYMES

Eugenio considera que, si el factoraje inverso se volviera una práctica normal con las grandes empresas, la pequeña empresa tendría liquidez inmediata. "Y los bancos no tendrían el temor de que la pequeña empresa no pueda pagar, porque el que responde ante el banco es el cliente que son empresas grandes", destaca.

Como resultado de la baja actividad económica, detalla Eugenio, algunas empresas grandes que no tienen el sistema de factoraje inverso, han solicitado a las pequeñas empresas crédito a 120 y 180 días. "Eso es una forma de matar a las empresas pequeñas. Si no aceptas un crédito de cuatro meses o más y no tienen el esquema de factoraje inverso no te dan trabajo. Gracias al factoraje inverso les hemos dicho muchas gracias no me interesa darte el servicio", resalta.





Para el cuarto trimestre del año, los directivos responsables del otorgamiento del crédito de los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los segmentos de Pymes no financieras, tarjetas de crédito, crédito hipotecario e intermediarios financieros no bancarios. En contraste, esperan en promedio una disminución en la demanda de crédito de parte de las empresas grandes no financieras, según una encuesta de Banxico.