Concesiones no justifican exposición de datos personales de empleados: expertos

Las concesiones de los medios de comunicación no justifican ni deben exponer los datos personales de sus empleados, de acuerdo con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

El presidente de la Amedi dijo a La Silla Rota: "Lo están asesorando mal y está desinformando a toda la sociedad, lo cual es gravísimo en términos de acceso a la información. El gremio entero se ve agredido con este tipo de declaraciones que ha hecho de forma sistemática", agregó.

" Uno es tener la concesión y dar información de la concesión al regulador, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y otra obtener datos personales de los trabajadores, sea quién sea y desempeñe el cargo que sea. (Lo que sucedió con el periodista Carlos Loret de Mola) Es un nuevo atentado a los medios de comunicación y a los periodistas", dijo.

El viernes pasado en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, y aseguró que los medios de comunicación tienen que ver con lo público por operar con concesiones que otorga el Estado.

"Todos estos medios tienen que ver con lo público, todos, todos, son entidades de interés público, con concesiones que otorga el Estado", mencionó el Presidente.

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que el que los medios de comunicación, como la radio y la televisión, requieran una concesión que otorga el IFT para operar, no autoriza a nadie a exhibir los ingresos de quienes trabajan en éstos.

Cuidado a la privacidad

El INAI dijo que se mantendría atento a la denuncia que pueda presentar cualquier particular por considerar que su derecho de protección de datos personales fue vulnerado.

Por su parte, l a presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Nuhad Ponce Kuri, sostuvo que no es posible aceptar la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el organismo haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia.

En entrevista con El Universal, Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, y a la vez transparentar la información "siempre y cuando sea del orden público".

"Hablando de un privado, no es el INAI la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quien la solicite porque no está dentro del marco regulatorio", advirtió.

Por otra parte, Cynthia Solís, especialista en protección de datos personales, aseguró que bajo la lógica de que las concesiones obligan a transparentar los sueldos de los colaboradores, otras empresas como América Móvil, AT&T y Megacable tendrían que brindar esa información, lo que resulta absurdo y no tiene sustento legal.

Michel Hernández, director de Observatel dijo: " Muy bien el INAI que, ante lo sucedido hoy con Carlos Loret, reitere su función como organismo autónomo garante del derecho humano a la protección de datos personales. Una CNDH autónoma debería hacer algo similar".