Concanaco dice no al paro de mujeres con argumento de pérdidas; CCE pide "empatía" al movimiento

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este lunes a las empresas mexicanas que se solidaricen con el paro nacional convocado por colectivos feministas y aseguró que "confía en que todas las empresas serán empáticas" con las mujeres que decidan ausentarse de sus puestos de trabajo el próximo 9 de marzo.

En un comunicado, este organismo, cúpula que representa a los empresarios mexicanos, aseguró que son sensibles a la "grave crisis de violencia que viven las mujeres" en el país, al mismo tiempo que calificó de "inaceptables" los crecientes índices de abuso, acoso y feminicidios.

Lamentó que hasta ahora la respuesta de las autoridades "no ha sido adecuada ni suficiente" y recordó que "todos fallamos como sociedad en nuestra parte de responsabilidad" al ser omisos ante la vulneración de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en México.

Señaló que tanto Gobierno como sociedad "debemos garantizarles el derecho a la vida", la cual debe ser digna y libre de violencia.

Del mismo modo, dijo que espera que las empresas sean "empáticas" con las mujeres que decidan ausentarse de sus trabajos el próximo lunes 9 de marzo. "Facilitando todos los elementos necesarios para su participación en el paro convocado", apuntó.

Aseguró que está trabajando en conjunto con empresas y organismos empresariales para avanzar en medidas concretas que permitan proteger a las mujeres al interior de sus organizaciones con el fin de convertir los espacios en algo seguro y libre violencia.

Detalló que entre las medidas para ello está la realización de un manual de prevención y combate a la violencia de género en los lugares de trabajo; un protocolo base para establecer un sistema interno de denuncia y campañas de comunicación interna de prevención y creación de consciencia.

"Es tiempo de solidaridad y empatía, pero también de responsabilidad y acciones. Cada uno debemos hacer lo que nos corresponde", puntualizó.

Este lunes, también la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 65 centros empresariales anunciaron su solidaridad al movimiento de huelga, que empezó a convocarse en redes sociales la semana pasada luego de varios casos de asesinato muy mediáticos como el de Fátima, una niña de siete años de la Ciudad de México.

NO APOYAN

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco) afirmó este lunes que no promoverá el paro debido a los 26 mil millones de pesos en que se calcula el costo económico que se tendrá.

Sin embargo, dijo la Confederación, tampoco habrá restricciones para las cámaras afiliadas que decidan sumarse, además de que se respetará la decisión de las mujeres que se ausenten ese día a trabajar.

"No puede promover este tipo de actos, en donde se realizan paros laborales como forma de manifestación, porque no es el objeto de una confederación empresarial para con sus representados, pero respeta el derecho de manifestación y expresión de las ideas de quienes deseen hacerlo, especialmente en este tema tan sensible para la sociedad", expuso la Concanaco en un comunicado.

IMPACTO ECONÓMICO

El paro nacional de las mujeres convocado para el próximo 9 de marzo, el cual busca generar consciencia sobre los altos índices de feminicidios que se viven en México, podría tener un impacto sustancial en la economía nacional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres representan más del 50% de la población total, además de que son el 40% de la fuerza laboral y absorben el 54% de la carga total de trabajo.

Según el organismo, las mujeres también representan el 55% del total del gasto en cuidado de la salud, y el 50% del gasto en prendas de vestir, calzado y accesorios.

Mientras que en los rubros de educación, cultura y recreación representan el 49%, y en asuntos de cuidado personal el 39%.

Asimismo, en cuanto a las labores no remuneradas como son los cuidados de los hijos y las labores en casa, el Inegi indica que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) nacional.

Según estimaciones del periódico El Economista de México, el paro nacional del próximo 9 de marzo podría significar pérdidas por 37 mil millones de pesos aproximadamente.

EMPRESAS, UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

El llamado a protestar contra la violencia contra las mujeres mexicanas ha llegado a todos los niveles.

Al momento, 8 instancias del Gobierno federal, cuatro instancias de otros poderes de la unión, 10 gobiernos estatales y los partidos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México han anunciado su respaldo a la protesta.

Mientras que más de una decena de universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Ibero, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y La Salle se han unido a la protesta.

Ministras como Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, han apoyado el paro. Mientras que el pasado jueves la esposa del presidente Andrés López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó un tuit apoyando el paro, pero horas después mostró la opinión contraria bajo la etiqueta #Noalparonacional.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Gobierno mexicano, 1.006 mujeres fueron víctimas de feminicidio -asesinato por motivos de género- en 2019.

