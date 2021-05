"Con los niños en la escuela, podría buscar un trabajo de medio tiempo "

Angie no tuvo otra opción que renunciar a su trabajo en la agencia de viajes en la que se desempeñaba como asesora. El trabajo en casa con tres hijos le absorbe demasiado tiempo. El más pequeño está en primero de kinder y requiere tomar las clases en línea junto con él, para explicarle y ayudarle.

"Mi sala más que una parte de mi casa tiene aspecto de café internet", dice.

Recapitula, "un pizarrón, la mesa llena de material escolar, prácticamente todo el tiempo, libros, colores, computadoras encendidas desde las 7 de la mañana con las niñas más grandes y después Saulito a las 9, es una locura. El día se me va en las clases, preparar desayunos, comidas, cenas. Cómo podría haber hecho trabajo en casa".

"Me gustaba mi trabajo pero cómo dejar de lado la educación de mis hijos, cómo dejarlos solos o quién iba a ser la persona que me iba a ayudar. Una señora que me apoyaba en las labores de la casa antes de la pandemia dejo de venir y después de eso cómo meter a alguien a tu casa cuando no sabes si se están cuidando como tú lo haces", dice resignada.

A pesar que mi esposo ha continuado trabajando para solventar los gastos del hogar, "la responsabilidad de los niños recae en mí. Antes mientras ellos estaban en la escuela, pues yo me iba al trabajo, los recogía como a las 4 o los pasaba a dejar el transporte y mientras yo llegaba, la señora que nos ayudaba mientras les daba de comer. Ahora todo cambió, pero con el regreso a clases, los niños en la escuela voy a buscar un trabajo al menos de medio tiempo, por mí, por mis ingresos, pero sobre todo porque necesito un respiro".

A partir del próximo 7 de junio los estudiantes de todos los niveles educativos, ya sea de escuelas públicas o privadas de la Ciudad de México, podrán regresar a las aulas para tomar clases presenciales a fin de concluir el actual ciclo escolar, tras poco más de un año de su cierre por la pandemia de la covid-19.

PANDEMIA GOLPEA VIDA LABORAL DE MUJERES

La pandemia por covid-19 ha impactado de manera más profunda a las mujeres alrededor del mundo, el 82 por ciento declaró que sus vidas han sido afectadas negativamente y siete de cada 10 están preocupadas por su crecimiento profesional, de acuerdo con la encuesta realizada por Deloitte Internacional.

"Desde el inicio de la pandemia todos hemos tenido que adaptar nuestra vida diaria. Sin embargo, las mujeres están siendo impactadas de manera profunda, ya que enfrentan grandes desafíos y, generalmente, asumen tareas más amplias en el hogar mientras continúan haciendo malabarismos con sus carreras", comentó Emma Codd, Líder de Inclusión en Deloitte Global.

La pandemia está cobrando un alto precio en la vida diaria de las mujeres trabajadoras, las encuestadas afectadas por esta pandemia ahora tienen más tareas en el hogar y un tercio de ellas asegura que ha aumentado su carga de trabajo.

El estudio encontró que el 65 por ciento de las mujeres informó que desde que inició la pandemia tiene más ocupaciones dentro de su hogar y el 33 por ciento recibe más tareas de su empleo.

Las mujeres con hijos, el 58 por ciento, aseguraron que ahora sus responsabilidades aumentaron por la educación en el hogar.

Además, la mayoría de las mujeres encuestadas ven de cierta manera el potencial para poder avanzar en sus carreras el próximo año. Un 23 por ciento de las mujeres teme que en algún punto tenga que elegir entre sus actividades laborales o sus actividades del hogar. Un 10 por ciento incluso dice que considera la posibilidad de poner en pausa su crecimiento profesional o dejarlo en su totalidad por la falta de tiempo.

El estudio también mostró que las principales afectaciones que han experimentado las mujeres que trabajan durante la pandemia son en términos de salud mental, recreación y balance entre vida personal y trabajo; cerca del 40% de las mujeres encuestadas dijeron que la pandemia impactó negativamente en estos rubros.